정현미 경기도의원, 금곡상점가 주차환경 개선 위한 현장 간담회 개최

세줄 요약 금곡상점가 주차난 해소 위한 현장 간담회 개최

주차 탄력 운영제·허용구간 확대 등 단기 대책 논의

금곡로 교통체계 개편과 상권 활성화 방향 제시

이미지 확대 ▲ 정현미 의원이 31일 경기도의회 남양주상담소에서 금곡상점가 상인회 및 남양주시 관계자들과 간담회를 열고 주차환경 개선 방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정현미 경기도의회 의원(더불어민주당·남양주8)은 지난 31일 경기도의회 남양주상담소에서 금곡상점가 일대의 주차 환경 개선과 상권 활성화 방안을 모색하기 위한 현장 간담회를 개최했다.이번 간담회는 금곡상점가 방문객들의 주차 공간 부족 문제를 해결하고 금곡로 일대의 교통 여건을 개선하고자 마련된 자리로, 곽미경 금곡상점가 상인회장을 포함한 소상공인들과 남양주시 주차관리과 및 도시재생과 관계자들이 자리를 함께했다.이날 참석한 상인들은 “주차 공간 부족이 방문객들의 주요 불편 사항으로 지적되고 있으며, 이는 상권 활성화에도 큰 장애 요인으로 작용하고 있다”고 토로하며 실효성 있는 대책 마련을 강력히 요구했다.이에 참석자들은 단기 과제로 주차 탄력 운영제 도입, 주차허용구간 지정 확대, 기존 주차 공간의 효율적 활용 방안 등을 논의하며 상인과 시민이 체감할 수 있는 개선책을 추진하기로 의견을 모았다.아울러 장기적인 관점에서 금곡동 상권의 소비 동선을 고려한 교통 체계 개편 방향도 제시됐다. 특히 퇴근길 시민들이 상권에 손쉽게 접근해 장을 보거나 외식을 이용할 수 있도록 금곡로 일방통행 구간의 적정성을 재검토해야 한다는 의견이 함께 논의됐다.정현미 의원은 “지역 상권은 주민들의 일상과 밀접하게 연계된 생활 경제의 중심”이라며 “주차가 편리해야 방문객이 늘고, 사람이 모여야 지역 상권도 살아날 수 있다”고 강조했다.이어 “간담회에서 제시된 다양한 의견이 실제 행정에 반영될 수 있도록 남양주시와 지속적으로 협의해 나가겠다”며 “단기적 주차 환경 개선은 물론 장기적 교통 체계 및 도시 재생 사업과 연계해 금곡동 상권이 활력을 찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 정현미 의원은 앞으로도 현장의 목소리를 직접 듣는 간담회를 지속적으로 개최해 주민과 소상공인이 체감할 수 있는 실질적인 정책 마련에 힘쓸 계획이다.양승현 리포터