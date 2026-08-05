이건한 경기도의원, 경기남부광역철도 국가계획 반영·조기 추진 촉구

420만 경기남부 도민 숙원사업… 경제성(B/C 1.2)·도민 청원으로 필요성 입증

“국가계획 반영은 시작일 뿐… 속도감 있는 후속 절차 추진해야”

이미지 확대 ▲ 지난 4일 경기도의회에서 열린 기자회견에서 발언중인 이건한 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 4일 이건한 의원이 경기남부광역철도 공약이행을 촉구하는 손피켓을 들고 있다. (사진=경기도의회)

세줄 요약 경기남부광역철도 국가계획 반영 촉구

잠실~봉담 노선, 출퇴근 불편 해소 기대

경제성·청원으로 사업 타당성 입증

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경기도의회 이건한 의원(더불어민주당, 용인8)은 지난 4일 경기도의회에서 열린 기자회견에 참석해 경기남부광역철도의 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 반영과 사업의 조속한 추진을 촉구했다.이날 열린 기자회견에는 경기남부광역철도 추진 시민연합회와 용인·수원·화성 지역의 시민 대표들을 비롯해 김선희 경기도의원(국민의힘, 용인6)이 자리를 함께했다. 이들은 잠실에서 판교, 수지, 광교를 거쳐 봉담까지 이어지는 해당 노선이 경기남부 주민들의 출퇴근 불편을 해소하고 반도체 벨트의 경쟁력을 강화할 핵심 인프라라고 목소리를 높였다.이미 4개 시 공동 용역으로 경제성(B/C 1.2)을 입증했고, 1만명 넘는 도민이 참여해 민선 9기 경기도 제1호 청원으로 채택된 만큼 사업의 타당성은 충분히 검증됐다. 이에 따라 민선 9기 핵심 정책과제로 삼아 인수위원회 백서에 수록하고, 추진 상황을 도민과 투명하게 공유하며 소통해 줄 것을 당부했다.이 의원은 국가계획 반영은 사업의 본격적인 출발점이라고 강조했다. 예비타당성조사를 비롯한 후속 절차를 신속히 추진하고, 정부 재정사업과 민간투자 등 다양한 재원 조달 방안을 검토해 조기 착공으로 이어져야 한다는 것이다.이 의원은 “경기남부광역철도는 국가계획 반영으로 끝나는 사업이 아니라 조속한 착공과 개통으로 이어져야 비로소 도민과의 약속이 완성된다”며 “도민이 하루빨리 변화를 체감할 수 있도록 경기도의회에서도 끝까지 힘을 보태겠다”고 밝혔다.류정임 리포터