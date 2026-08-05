최만식 경기도의원, 제1회부터 제6회까지… 경기 전통놀이 지켜온 “뚝심”

‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원 위촉

제1회부터 제6회까지 지속 참여

“남북 윷놀이 대회 개최와 경기도 전통놀이 활성화 힘쓸 것”

이미지 확대 ▲ 5일 경기도의회에서 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원으로 위촉된 최만식 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 5일 경기도의회에서 열린 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원 위촉식에서 발언중인 최만식 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 자문위원 위촉, 전통놀이 확산 의지

제1회부터 행사 지원, 안정적 개최 기여

9월 수원메쎄서 윷놀이대회 등 개최

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경기도의회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)은 5일 경기도의회에서 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원으로 위촉됐다.2026 경기전통놀이한마당‘이 오는 9월 5일 수원메쎄 전시장에서 개최된다. 이번 행사는 제6회 경기윷놀이대회를 비롯해 전통놀이 체험마당, 어우러짐마당, 풍악마당 등 도민 모두가 함께 어우러져 즐길 수 있는 풍성한 프로그램들로 채워진다.최 의원은 경기도의회 문화체육관광위원장 시절인 제1회 행사부터 지금까지 ‘경기전통놀이한마당’의 안정적인 개최와 전통놀이 저변 확대를 위해 꾸준히 힘써 왔다.최 의원은 “전통놀이는 우리 고유의 놀이문화를 담고 있을 뿐만 아니라, 세대와 지역을 잇고 공동체의 정을 회복하게 하는 소중한 문화자산”이라며 “경기전통놀이한마당이 경기도를 대표하는 전통문화 행사로 자리 잡을 수 있도록 자문위원으로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.이어 “남북이 함께할 수 있는 윷놀이대회를 통해 우리 민족의 동질성을 회복하는 방안도 모색할 필요가 있다”며 “현재 소속된 농정해양위원회에서도 경기전통놀이한마당이 더욱 내실 있게 운영되고 발전할 수 있도록 지원 가능한 부분을 적극적으로 찾아보겠다”고 강조했다.류정임 리포터