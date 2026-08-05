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최만식 경기도의원, 제1회부터 제6회까지… 경기 전통놀이 지켜온 “뚝심”

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수정 2026-08-05 16:58
입력 2026-08-05 16:58

‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원 위촉
제1회부터 제6회까지 지속 참여
“남북 윷놀이 대회 개최와 경기도 전통놀이 활성화 힘쓸 것”

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▲ 5일 경기도의회에서 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원으로 위촉된 최만식 의원(사진=경기도의회)
▲ 5일 경기도의회에서 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원으로 위촉된 최만식 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 최만식 의원(더불어민주당, 성남2)은 5일 경기도의회에서 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원으로 위촉됐다.

2026 경기전통놀이한마당‘이 오는 9월 5일 수원메쎄 전시장에서 개최된다. 이번 행사는 제6회 경기윷놀이대회를 비롯해 전통놀이 체험마당, 어우러짐마당, 풍악마당 등 도민 모두가 함께 어우러져 즐길 수 있는 풍성한 프로그램들로 채워진다.

최 의원은 경기도의회 문화체육관광위원장 시절인 제1회 행사부터 지금까지 ‘경기전통놀이한마당’의 안정적인 개최와 전통놀이 저변 확대를 위해 꾸준히 힘써 왔다.

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▲ 5일 경기도의회에서 열린 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원 위촉식에서 발언중인 최만식 의원(사진=경기도의회)
▲ 5일 경기도의회에서 열린 ‘2026 경기전통놀이한마당’ 자문위원 위촉식에서 발언중인 최만식 의원(사진=경기도의회)


최 의원은 “전통놀이는 우리 고유의 놀이문화를 담고 있을 뿐만 아니라, 세대와 지역을 잇고 공동체의 정을 회복하게 하는 소중한 문화자산”이라며 “경기전통놀이한마당이 경기도를 대표하는 전통문화 행사로 자리 잡을 수 있도록 자문위원으로서 역할을 다하겠다”고 밝혔다.
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이어 “남북이 함께할 수 있는 윷놀이대회를 통해 우리 민족의 동질성을 회복하는 방안도 모색할 필요가 있다”며 “현재 소속된 농정해양위원회에서도 경기전통놀이한마당이 더욱 내실 있게 운영되고 발전할 수 있도록 지원 가능한 부분을 적극적으로 찾아보겠다”고 강조했다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 자문위원 위촉, 전통놀이 확산 의지
  • 제1회부터 행사 지원, 안정적 개최 기여
  • 9월 수원메쎄서 윷놀이대회 등 개최
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