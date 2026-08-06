이오수 경기도의원, 광교1동 바르게살기운동위원회와 경기도의회 소통 견학

광교1동 바르게살기운동위원회 회원들과 본회의장·경기마루 견학

경기도의회 역할과 의정활동 소개하며 지역 주민과 소통 강화

이미지 확대 ▲ 지난 5일 경기도의회를 방문한 광교1동 바르게살기운동위원회 백인서 회장 및 회원들과 기념촬영을 하는 이오수 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 광교1동 바르게살기운동위원회 도의회 견학

본회의장·경기마루 관람, 의정 기능 설명

도민 의견 반영 과정과 지역 역할 안내

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경기도의회 문화체육관광위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 지난 5일 경기도의회를 방문한 광교1동 바르게살기운동위원회 백인서 회장과 회원들의 본회의장과 경기마루 등 의회 주요 시설 견학을 함께하며 안내했다.이번 방문은 지역 주민들에게 경기도의회의 역할과 의정활동을 알리고, 지방의회에 대한 이해를 높이기 위해 추진됐다. 이날 방문단은 도의회 본회의장을 방문해 안건 처리 과정과 본회의 운영 방식에 관한 설명을 들은 뒤, 의정 홍보관인 ‘경기마루’를 관람하며 경기도의회의 역사와 주요 의정 성과를 살펴보는 시간을 가졌다.이 부위원장은 회원들에게 경기도의회의 구성과 기능을 소개하고, 도민의 의견이 정책과 조례에 반영되는 과정에 대해 설명했다. 지역 현안과 주민 생활 개선을 위한 도의원의 역할도 함께 안내했다.참석자들은 본회의장과 의정 전시 공간을 직접 둘러보며 지방자치와 의정활동에 대한 이해를 넓혔다. 또한 지역사회 발전과 성숙한 시민의식 확산을 위한 바르게살기운동의 역할에 대해서도 의견을 나눴다.이 부위원장은 “경기도의회는 도민의 목소리를 정책으로 연결하는 열린 공간”이라며 “앞으로도 지역 주민들과 더욱 가까이 소통하고, 수원과 경기도의 발전을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.류정임 리포터