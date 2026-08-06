장송회 경기도의원 “지하철 6호선·면목선 연장 등 경기 동북부 철도교통 소외 해소 위한 장기 전략 필요”

경기도 철도정책과 보고… 6호선·면목선 연장 추진현황 및 광역교통시행계획 점검

“제6차 광역교통시행계획 대응이 중요… 선제적 준비 필요”

경기 동북부 철도 접근성 향상 위한 중장기 교통망 구축 강조

이미지 확대 ▲ 지난 5일 경기도 철도정책과로부터 서울도시철도 6호선 및 면목선 연장 추진 상황을 보고받은 장송회 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 6호선·면목선 연장 추진 현황 보고

경기 동북부 철도 소외 해소 전략 촉구

제6차 광역교통계획 선제 대응 강조

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경기도의회 도시환경위원회 장송회 의원(더불어민주당, 남양주7)은 지난 5일 경기도 철도정책과로부터 서울도시철도 6호선 및 면목선 연장 추진 상황을 보고받았다. 이날 장 의원은 경기 동북부 지역의 철도망 확충을 위한 중장기 전략을 세우고, 다가올 제6차 광역교통시행계획에 선제적으로 대응해야 한다고 거듭 강조했다.업무보고에서는 6호선 및 면목선 연장 사업의 추진 현황을 비롯해 광역교통시행계획 반영 절차와 향후 대책이 다뤄졌다. 경기도는 제5차 계획이 사실상 마무리 단계에 접어든 만큼, 2031년부터 2035년까지 시행되는 제6차 광역교통시행계획에 대비해 전략적인 대응책을 마련해야 한다고 강조했다.장 의원은 “광역철도는 계획 수립부터 사업 추진까지 장기간이 소요되는 국가사업인 만큼, 지금부터 체계적으로 준비하지 않으면 향후 계획에도 반영되기 어렵다”며 “제5차 계획 결과만 기대하기보다 제6차 광역교통시행계획을 목표로 경기 동북부 철도망 확충을 위한 전략을 미리 마련해야 한다”고 말했다.이어 “그동안 경기 동북부는 수도권 다른 지역에 비해 철도교통 기반이 상대적으로 부족해 주민들이 교통 불편을 겪어왔다”며 “구리와 남양주를 비롯한 경기 동북부 지역의 균형 있는 발전을 위해서는 광역철도망 확충이 반드시 필요하다”고 강조했다.또한 장 의원은 “왕숙신도시 등 대규모 개발사업이 추진되고 있는 만큼 교통 인프라도 이에 맞춰 함께 구축돼야 한다”며 “경기도가 관계 기관과 긴밀히 협력해 정부의 대도시권광역교통시행계획 수립 과정에서 경기 동북부 지역의 교통 수요와 발전 가능성이 충분히 반영될 수 있도록 적극 대응해야 한다”고 당부했다.끝으로 장 의원은 “철도는 단순한 교통수단을 넘어 지역의 성장과 경쟁력을 결정하는 핵심 기반시설”이라며 “경기 동북부가 철도교통에서 소외되지 않고 균형 있게 발전할 수 있도록 중장기 철도망 구축을 지속적으로 살피고, 도민이 체감하는 교통환경 개선을 위해 의회 차원에서도 적극 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터