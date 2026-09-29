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최순자 경기도의원 “찾아가는 부모교육이 되어야”

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수정 2026-09-29 10:36
입력 2026-09-29 10:36

부모교육 “강사의 철학이 관건”… 부모교육 강사 양성·재교육 강조

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▲ 지난 28일, 경기도여성가족재단 관계자들과 정담회를 갖은 최순자 의원(사진=경기도의회)
▲ 지난 28일, 경기도여성가족재단 관계자들과 정담회를 갖은 최순자 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 최순자 의원(더불어민주당, 비례)이 지난 28일 경기도여성가족재단 관계자들과의 정담회 자리에서 영유아 부모교육에 관한 연구 및 사업 추진 현황을 점검하고 관련 조례의 추진 방향을 다각도로 논의했다.

이날 재단은 2019년 이후 부모교육·영유아 발달 관련 연구와 수탁사업 운영 현황을 보고했다.

최 의원은 “아이를 낳기 전 준비기와 인격이 형성되는 영아기만큼은 모든 부모가 교육받았으면 한다”라며 “스스로 찾아오는 부모뿐 아니라 오지 않는 부모들을 어떻게 찾아가 도울지 고민해야 한다”라고 당부했다.

또한 “아무리 좋은 내용이라도 강사가 어떤 철학을 갖고 부모와 만나는지가 관건”이라며, 아이 발달과 부모 역할을 제대로 전할 수 있는 강사 양성과 재교육의 중요성을 강조했다.

부모교육 조례 개정과 관련해서는 조례명에 ‘영유아’를 명확히 포함하고, 수동적인 인상을 주는 ‘학습’ 대신 ‘배움’이라는 단어로 변경하는 방안이 다각도로 논의됐다. 이와 함께 참여 인센티브 제공 및 권역별 찾아가는 부모교육 추진 등 학부모들의 참여를 실질적으로 늘리기 위한 대책도 함께 다뤄졌다.


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최 의원은 “재정 여건이 어렵더라도 영유아기 예산만큼은 반드시 지켜야 한다”라며 함께 노력하겠다고 밝혔다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 영유아 부모교육 현황 점검과 추진 방향 논의
  • 찾아가는 부모교육 확대와 참여 사각지대 해소 강조
  • 조례 개정, 강사 양성, 예산 확보 필요성 제기
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