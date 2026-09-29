김미숙 경기도의회 부의장, 제26회 경기도장애인 IT페스티벌 행사 참석

“장애인의 디지털 역량 강화와 정보격차 해소 위한 뜻깊은 자리”

“기술은 누구나 차별없이 누릴 수 있어야”

이미지 확대 ▲ 29일 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도장애인 IT 페스티벌’에 참석한 김미숙 부의장(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 29일 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도장애인 IT 페스티벌’에서 김미숙 부의장이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

세줄 요약 제26회 경기도장애인 IT페스티벌 참석

디지털 역량 강화와 정보격차 해소 강조

참가자 도전과 성취에 대한 축하와 응원

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경기도의회 김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)은 29일 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도장애인 IT 페스티벌’에 참석해 장애인들의 디지털 역량 강화와 정보격차 해소를 위한 지속적인 관심과 지원을 강조했다.경기도장애인재활협회가 주최·주관하고 KT 수도권강남고객본부와 경기도교육청의 후원으로 열린 이번 행사는 장애인들이 디지털·IT 기술을 직접 경험하며 디지털 세상 속에서 본인의 역량을 아낌없이 펼칠 수 있도록 기획된 장이다.올해 26회째를 맞이한 경기도장애인 IT 페스티벌은 장애인의 디지털 접근성과 참여 기회를 한층 넓히는 동시에, 장애 유무와 관계없이 함께 어우러지는 디지털 포용 사회를 조성하는 의미 있는 자리로 자리매김하고 있다. 현장에는 김 부의장을 비롯해 경기도장애인재활협회 이영재 회장과 주요 관계자, 참가자 및 가족들이 대거 참석해 축하의 뜻을 전하고 다 함께 뜻깊은 응원을 보냈다.김 부의장은 축사를 통해 “IT와 디지털 기술은 이제 우리 생활에서 없어서는 안 될 중요한 부분이 됐다”며 “기술이 발전할수록 더 중요한 것은 그 기술을 누구나 차별 없이 누릴 수 있도록 하는 것”이라고 말했다.또한 “오늘의 페스티벌은 단순히 IT 기술을 배우고 체험하는 자리가 아니라, 장애인 여러분이 디지털 기술을 통해 세상과 더 가까이 소통하고 자신의 가능성을 발견하며 꿈을 펼칠 수 있다는 것을 보여주는 자리”라고 강조했으며 “오늘 수상의 영예를 안으신 여러분께 진심으로 축하드린다”며 “여러분이 끊임없이 도전하고 노력해 온 과정에 대한 존중과 응원의 마음을 담은 상이라고 생각한다”고 밝혔다.특히 김 부의장은 “여러분의 도전이 또 다른 누군가에게 새로운 용기가 되고, 우리 사회에는 더 큰 변화의 출발점이 될 것”이라며 참가자들의 도전과 성취를 응원했다. 이날 행사에서는 IT 분야에서 꾸준히 노력하고 성과를 거둔 참가자들을 대상으로 경기도지사상과 경기도의회 의장상 등의 시상이 진행돼 의미를 더했다.김미숙 부의장은 “26년이라는 시간 동안 장애인 IT 페스티벌을 이어온 경기도장애인재활협회와 관계자 여러분께 감사드린다”며 “뜻깊은 행사를 위해 힘써주신 모든 분들과 든든한 후원을 보내주신 KT 수도권강남고객본부에도 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.이어 “앞으로도 장애인들이 디지털 기술을 통해 더 많은 기회를 얻고 자신의 가능성을 마음껏 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 노력이 이어지길 기대한다”고 덧붙였다.류정임 리포터