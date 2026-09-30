김현덕 경기도의원, 제26회 경기도 장애인 IT Festival 참석

장애인 참가자들의 IT·AI 역량과 도전 응원

“디지털 기술이 장애로 인한 장벽 낮추고 더 많은 기회로 이어지길”

이미지 확대 ▲ 지난 29일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 열린 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도 장애인 IT Festival’에 참석한 김현덕 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 장애인 IT Festival 26회째 개최, 디지털 역량 경연

경기도 내 400명 참가, IT·e스포츠·AI 종목 경쟁

김현덕 의원 참석, 장애인 디지털 소외 해소 강조

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 29일 서울대학교 시흥캠퍼스에서 열린 ‘KT와 함께하는 제26회 경기도 장애인 IT Festival’에 참석해 참가자들을 격려하고 대회 개최를 축하했다.올해 26회째를 맞이한 경기도 장애인 IT Festival은 장애인의 정보기술 활용 능력을 끌어올리고 디지털 소외 현상을 해소하고자 기획된 행사이다. 이번 대회에는 경기도 내 약 400명의 장애인 참가자가 모여 IT·e스포츠 경진대회를 비롯해 AI 챌린지, AI 정보검색 등 여러 분야에서 선의의 경쟁을 펼쳤다.특히 생성형 AI 패러다임에 발맞추어 AI 검색 도구를 실질적으로 다루는 ‘AI 정보검색’ 부문이 신규 도입되는 등, 참가자들이 급변하는 디지털 트렌드를 직접 체험하고 본인의 기량을 마음껏 발휘할 수 있는 장이 조성됐다. 아울러 현장에는 경기도의회 김미숙 부의장과 보건복지위원회 김성기 의원, 권태익 의원 등이 참석해 자리를 한층 더 빛냈으며, 참가자들의 뜻깊은 도전에 축하와 격려를 보내며 행사의 취지를 더욱 다졌다.김 의원은 “IT와 디지털 기술은 장애로 인한 불편과 장벽을 낮추고, 세상과 소통하며 자신의 가능성을 더욱 넓힐 수 있도록 돕는 중요한 수단”이라며 “대회를 위해 오랜 시간 준비해 온 참가자 여러분의 노력과 도전에 큰 박수를 보낸다”고 말했다.이어 “수상의 기쁨을 누리신 분들께 진심으로 축하드리며, 이번 대회를 통해 보여준 참가자들의 역량과 열정이 더 큰 도전으로 이어지길 바란다”고 전했다.끝으로 김 의원은 “장애인이 디지털 기술을 보다 자유롭게 활용하고 각자의 역량과 꿈을 마음껏 펼칠 수 있도록 우리 사회의 관심과 참여 기회가 더욱 확대돼야 한다”며 “앞으로도 장애인의 가능성이 장애로 인해 제한되지 않는 환경을 만드는 데 지속적으로 관심을 갖고 살펴보겠다”고 밝혔다.류정임 리포터