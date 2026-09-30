문승호 경기도의원 “선배시민의 경험과 지혜, 지역사회의 소중한 자산”

제7회 경기도 선배시민대회 참석… “선배시민의 힘찬 걸음 함께할 것”

선배시민 지원사업 첫걸음… 道, 관련 예산 1억원 신규 편성

이미지 확대 ▲ 30일 경기도경제과학진흥원 경기홀에서 열린 ‘제7회 경기도 선배시민대회’에 참석한 문승호 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 문승호, 선배시민대회 참석 및 감사 표명

경험과 지혜, 지역사회 자산 강조

경기도, 지원 조례와 1억 원 사업비 편성

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경기도의회 보건복지위원회 문승호 부위원장(더불어민주당, 성남1)이 30일 경기도경제과학진흥원 경기홀에서 개최된 ‘제7회 경기도 선배시민대회’ 현장을 찾았다. 이 자리에서 문 부위원장은 사회를 위해 힘쓰는 선배시민들의 적극적인 활동에 깊은 감사를 전하며, 앞으로도 실질적이고 지속적인 지원 방안을 이어나가겠다는 뜻을 명확히 전달했다.한국노인종합복지관협회와 경기도노인종합복지관협회가 공동 주관한 이번 행사에는 경기도 전역의 선배시민과 관련 종사자, 내외빈 등 200여명이 참석해 그간의 활동을 공유하고 지역사회 구성원으로서의 역할을 다짐했다.‘선배시민’은 삶의 경험과 지혜를 가진 ‘선배’와 시민사회를 구성하는 ‘시민’을 결합한 개념으로, 지역사회 현안에 관심을 두고 공동체와 후배 세대를 위해 다양한 사회적 역할을 수행하는 노인을 뜻한다.문 부위원장은 “선배시민이 축적해 온 경험과 삶의 지혜는 우리 사회의 소중한 자산”이라며 “미래세대가 더 나은 선택과 결정을 하는 데 도움을 주고, 지역사회에 긍정적인 변화를 만들어 가고 계신 선배시민 여러분께 감사와 존경의 말씀을 드린다”고 말했다.지난 2023년 11월 전국에서 가장 먼저 ‘경기도 선배시민 지원 조례’를 제정한 경기도는 선배시민 활동 지원을 위한 제도적 기반을 세운 바 있다. 다만 조례 제정 후 후속 사업이 체계적으로 이어지지 못해 현장에서는 실효성 있는 지원 확대가 절실하다는 의견이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 따라 경기도의회와 경기도노인복지관협회가 실무 협의를 꾸준히 거듭해 왔으며, 마침내 올해 광역지자체 최초로 선배시민 지원 사업비 1억 원을 신규로 편성하는 결실을 얻었다.문 부위원장은 “어렵게 첫발을 내디딘 만큼 이번 사업이 현장에 안정적으로 뿌리내리고, 더 많은 선배시민께서 지역사회의 당당한 주체로 활동할 수 있도록 경기도의회에서도 지속적으로 관심을 갖고 살피겠다”고 강조했다.이어 “우리 사회를 함께 만들어 가는 주인공인 선배시민 여러분의 힘찬 걸음을 경기도의회 보건복지위원회도 함께 응원하겠다”고 말했다.류정임 리포터