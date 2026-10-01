장승희 경기도의원 “사립유치원, 유보통합의 협력자로… 지원 불균형·행정 부담부터 개선해야”

세줄 요약 구리시 사립유치원연합회와 유보통합 현안 간담회 개최

지원 불균형·행정 부담·인력 부족 등 개선 요구 제기

사립유치원, 유보통합 협력자로 인정 필요성 강조

이미지 확대 ▲장승희 의원이 9월 29일 경기도의회 구리상담소에서 구리시 사립유치원연합회 회장단과 간담회를 열고 유보통합 현안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육기획위원회 장승희 의원(더불어민주당, 구리1)은 지난 29일 경기도의회 구리상담소에서 구리시 사립유치원연합회 회장단과 간담회를 열었다. 이 자리에서 유보통합이 안정적으로 자리 잡는 데 필요한 유아교육 현장의 당면 과제와 사립유치원 지원 개선 방안을 논의했다.회장단은 주요 과제로 네 가지를 꼽았다. 유치원과 어린이집으로 나뉜 운영·지원 구조, 기관 유형에 따른 지원 불균형, 유치원의 과도한 교육행정업무, 국공립과 사립유치원 간 차등 지원이다.참석자들은 이 문제들이 충분히 개선되지 않은 채 통합이 추진되면 현장의 부담과 혼란이 이어질 수 있다고 우려했다. 경기도교육청이 추진하는 ‘경기도형 유보통합 모델’을 안정적으로 정착시키려면 지원체계를 정비하고 업무 부담을 줄이는 일이 먼저라는 것이다.회장단은 장 의원에게 자료를 전달하며 방과후 과정 운영비 현실화, 방학 중 급식·돌봄 인력 지원, 교육환경과 시설 개선 지원을 요청했다. 사립유치원이 지역의 교육과 돌봄을 함께 맡고 있지만, 이를 계속 이어갈 재정과 인력 지원은 부족하다는 현장의 어려움도 전했다.‘마주봄 교사 지원 사업’을 연장해 달라는 요청도 나왔다. 교사 지원이 끊기지 않아야 현장이 안정적으로 운영되고 유아교육의 질도 유지될 수 있다는 설명이다.장 의원은 “유보통합이 행정체계를 합치는 데서 끝나서는 안 된다”며 “유아가 어느 기관에 다니든 필요한 교육과 돌봄을 안정적으로 받을 수 있도록 지원 불균형을 살피고, 교사가 교육에 집중할 수 있도록 과도한 행정업무를 줄여야 한다”고 말했다.이어 “국공립유치원을 늘리거나 새로 짓기 어려운 지역에서는 이미 지역 유아교육을 책임지고 있는 사립유치원이 중심 역할을 할 수 있도록 제도를 보완해야 한다”며 “사립유치원의 공적 역할에 맞는 지원과 책임 체계를 마련하는 것이 중요하다”고 강조했다.장 의원은 특히 사립유치원을 유보통합 정책의 협력자로 대우해야 한다고 짚었다. 현장의 경험과 운영 여건을 정책 설계에 반영하고, 교육청과 유아교육기관이 함께 실행할 수 있는 통합 모델을 만들어야 한다는 뜻이다.장 의원은 “경기도교육청이 사립유치원의 공적 역할을 지역 유아교육기관으로서 분명히 인정하고, 유보통합을 함께 추진하는 협력자로 대하도록 노력하겠다”며 “오늘 들은 지원 격차와 행정업무 부담, 마주봄 교사 지원 사업 연장 문제를 관계 부서와 함께 살펴 현장에서 체감할 수 있는 개선 방안을 찾겠다”고 밝혔다.양승현 리포터