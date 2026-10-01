김태희 경기도의원, 2026 경기도 물산업 발전 포럼 참석

세줄 요약 AI·스마트 물관리 포럼 참석, 산업 미래 논의

경기도 물기업 실증화·해외진출 지원사업 소개

김태희 의원, 기술 검증과 판로 확대 지원 강조

이미지 확대 ▲김태희 경기도의회 의원(왼쪽에서 여섯 번째)과 국내외 물산업 관계자 및 주요 내빈들이 30일 경기신용보증재단에서 열린 ‘2026 경기도 물산업 발전 포럼’에 참석해 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 도시환경위원회 김태희 의원(더불어민주당 정책위원장, 안산2)은 30일 경기신용보증재단에서 열린 ‘2026년 경기도 물산업 발전 포럼’에 참석했다.경기도 수자원본부와 경기환경에너지진흥원이 주최·주관한 이번 포럼에는 도·시·군 공무원과 물 분야 전문가, 도내 물기업, 해외 바이어 등이 참석했다. 포럼의 목적은 경기도 물산업 육성정책과 우수 성과를 공유하고, 해외 물산업 관계자와 실질적인 교류·협력을 넓히는 것이다.‘AI와 스마트 물관리로 여는 경기도 물산업의 미래’를 주제로 열린 포럼에서는 ▲경기도 물산업 지원정책 및 육성방향 ▲인공지능(AI) 기반 공공기관 추진 현황 및 사업 안내 ▲해외 물관리기술 및 물산업 분야 주요 현안 ▲경기도 물기술 실증화 지원사업 우수사례 발표 등이 진행됐다.경기도는 기후변화에 대응하는 물산업을 키우고 국내외 경쟁력을 높이려고 올해 도내 물기업 4곳에 3억 5천만 원 규모의 우수 물기술 실증화 지원사업을 추진하고 있다.경기환경에너지진흥원이 위탁 운영하는 물산업지원센터는 지원정책의 전문성과 효율성을 높이기 위해 탄소중립 에너지진단, 해외 진출, 인증·검증비 지원 등 4개 분야에서 11개 사업을 운영하고 있다.해외 실증화 사업으로는 베트남 껀터시에서 1억 5천만 원 규모의 사업을 진행하고 있다. 물산업 해외수출 상담회에는 도내 물기업 10곳이 참여해 말레이시아를 대상으로 53건, 1,908만 5천 달러 규모의 상담을 벌였다.이날 포럼에는 말레이시아 국가물서비스위원회(SPAN)와 국립수자원연구소(NAHRIM) 관계자들도 참석해 현지 물관리 정책과 산업 현안을 공유했다. 포럼이 끝난 뒤에는 말레이시아 초청 인사와 도내 물기업 사이의 1대1 비즈니스 상담이 이어져 해외시장 진출을 위한 교류의 장이 됐다.김태희 의원은 “AI와 디지털 기술의 발전으로 물관리 방식도 빠르게 변화하고 있는 만큼, 우수한 기술이 실제 현장에서 검증되고 활용될 수 있도록 실증 기회를 확대하는 것이 중요하다”며 “도내 물기업의 기술력이 사업화와 국내외 시장 진출로 이어질 수 있도록 필요한 지원방안을 세심하게 살펴보겠다”고 말했다.이어 “물산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 기업의 기술력뿐만 아니라 경기비즈니스센터(GBC), 한국수자원공사(K-water) 등 유관기관과의 협력도 중요하다”며 “기업의 기술개발과 판로 확대에 필요한 정책적·제도적 기반이 마련될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 김태희 의원은 지난해 열린 ‘2025년 경기도 물산업 발전 포럼’에도 참석하는 등 도내 물기업의 기술 실증화와 해외 진출 지원을 위한 의정활동을 이어오고 있다.양승현 리포터