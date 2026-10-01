최만식 경기도의원, ‘선배시민’ 사업 정착부터 확산까지… “어르신 경험, 지역의 힘으로”

제7회 경기도 선배시민대회 참석… 도내 선배시민·노인복지관 종사자 500여 명과 함께

“어르신이 지역사회의 주체로 참여하고 세대 잇는 선배시민 활동 확산돼야”

이미지 확대 ▲ 지난달 30일 경기도경제과학진흥원에서 개최된 ‘제7회 경기도 선배시민대회’ 현장을 찾은 최만식 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 선배시민대회 참석, 어르신 활동 격려

경험과 지혜를 지역사회 자산으로 강조

현장 정착과 세대통합 확산 의지 표명

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경기도의회 최만식 의원(더불어민주당·성남2)이 지난달 30일 경기도경제과학진흥원에서 개최된 ‘제7회 경기도 선배시민대회’ 현장을 찾아 선배시민들의 적극적인 활동에 격려를 보내며, 어르신이 보유한 경험과 역량을 지역사회의 소중한 자산으로 발전시켜 나갈 정책적 지원의 지속성을 강조했다. 도내 선배시민과 노인복지관 관계자 등 약 500명이 모여 자리를 빛낸 가운데 이 같은 뜻을 전했다.‘선배시민’은 어르신을 돌봄의 대상으로만 바라보지 않고, 축적된 경험과 지혜를 바탕으로 지역사회 활동에 참여하고 후배세대와 교류하는 주체적인 시민으로 바라보는 개념이다. 현재 도내 20여개 노인복지관이 관련 활동에 참여하고 있으며, 성남에서도 선배시민과 학생이 함께하는 세대통합 프로그램이 운영되고 있다.최 의원은 제11대 경기도의회 후반기 보건복지위원회 위원으로 재임하며 선배시민 정책이 단순한 제도 입안에 그치지 않고, 현장에 제대로 안착해 지속적인 결실을 맺을 수 있도록 남다른 노력을 기울여 왔다. 최근까지도 노인복지관 현장 관계자들과 자리를 함께하며 선배시민 사업의 연속성 확보와 세대 간 통합 프로그램의 다각화 방안을 모색하는 등 현장의 생생한 목소리를 수렴해 왔다.이와 같은 의정 활동과 공로는 해당 행사에서도 주요하게 언급되었다. 이정우 경기도노인종합복지관협회장은 인사말을 통해 선배시민 지원 체계 구축에 앞장서 온 최 의원에게 깊은 감사를 표했으며, 주최 측 역시 사전 초청 공식 문서로 선배시민 지원사업의 안정적 추진을 이끌어준 최 의원의 지속적인 관심과 노고에 감사의 뜻을 전했다.최 의원은 “선배시민은 평생 쌓아온 경험과 지혜를 지역사회와 후배세대에 나누는 공동체의 주체”라며 “제도를 만드는 데서 끝나는 것이 아니라 현장에서 좋은 활동으로 이어지고, 더 많은 어르신이 참여할 수 있도록 안정적으로 정착시키는 것이 중요하다”고 말했다.이어 “위원회가 바뀌었더라도 선배시민 정책에 대한 관심은 변함없다”며 “성남을 비롯한 지역 곳곳에서 세대가 서로 경험을 나누고 지역사회를 함께 만들어가는 선배시민 활동이 더욱 확산될 수 있도록 계속 살피겠다”고 강조했다.류정임 리포터