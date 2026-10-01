김미숙 경기도의회 부의장 “지역화폐와 온누리상품권, 현장 중심의 실효성 있는 상생방안 모색해야”

세줄 요약 지역화폐·온누리상품권 통합 방안 포럼 개최

김미숙 부의장, 현장 중심 상생정책 강조

소비자·소상공인 체감 혜택 확대 필요

이미지 확대 ▲김미숙 경기도의회 부의장이 1일 도의회 대회의실에서 열린 ‘지역화폐·온누리상품권 통합방안 정책포럼’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김미숙 부의장이 지역화폐와 온누리상품권의 장점을 살려 소비자와 소상공인 모두가 혜택을 느낄 수 있는 정책을 마련해야 한다고 강조했다. 김 부의장은 “좋은 정책은 현장에서 완성된다”며 도의회도 소상공인과 골목상권의 목소리에 더 귀 기울이겠다고 밝혔다.김미숙 부의장(더불어민주당, 군포3)은 1일 도의회 대회의실에서 열린 ‘지역화폐·온누리상품권 통합 방안’ 정책 포럼에 참석해 축사를 했다.이번 포럼은 지역경제 활성화와 소상공인 지원을 위한 두 제도의 발전 방향을 찾기 위해 마련됐다. 바뀌는 소비 환경에 맞는 정책 대안도 함께 논의했다.김 부의장은 축사에서 “지역화폐와 온누리상품권은 그동안 전통시장과 골목상권에 활력을 불어넣고 지역경제를 지키는 중요한 정책 수단이었다”며 “이제는 바뀌는 소비 환경에 맞춰 두 제도의 장점을 살리고, 소비자와 소상공인이 더 편리하고 실질적인 혜택을 누릴 방안을 고민해야 한다”고 말했다.이어 “오늘 포럼이 현장의 목소리를 충실히 담아 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 뜻깊은 논의의 장이 되길 기대한다”고 말했다.또 “좋은 정책은 현장에서 완성된다”며 “경기도의회도 지역경제의 버팀목인 소상공인과 골목상권의 목소리에 더 귀 기울이고, 현장에 필요한 정책이 만들어지도록 함께하겠다”고 강조했다.김 부의장은 포럼을 마련한 김민철 경기도시장상권진흥원장 등 관계자들에게 감사를 전했다. 지역경제와 소상공인 발전을 위해 참여한 전문가와 현장 관계자들의 노고에도 고마움을 표했다.이날 포럼에서는 지역화폐와 온누리상품권의 운영 현황과 제도적 과제를 살펴봤다. 두 제도를 연계하거나 통합할 수 있는지, 앞으로 어떻게 발전시켜야 하는지에 대해서도 다양한 의견이 나왔다.양승현 리포터