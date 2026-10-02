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김현덕 경기도의원, 경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회 참석

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수정 2026-10-02 10:33
입력 2026-10-02 10:33
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▲김현덕 의원(앞줄 왼쪽)이 1일 열린 ‘제23회 경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회’ 대기실에서 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
▲김현덕 의원(앞줄 왼쪽)이 1일 열린 ‘제23회 경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회’ 대기실에서 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도 내 시·군 장애인 합창단이 한자리에 모여 음악으로 소통하는 화합의 장이 열렸다.

경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)은 1일 열린 ‘경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회’에 참석해 각 시·군 합창단 참가자들을 격려하고 장애인 문화예술 활동의 의미를 함께 나눴다.

이번 대회는 경기도 내 시·군 장애인 합창단이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 실력을 선보이고, 음악을 통해 서로 소통하며 교류하는 자리로 마련됐다.

김현덕 의원은 축사를 통해 “합창은 서로 다른 목소리가 하나의 아름다운 화음을 만들어내는 예술”이라며 “각자의 목소리는 다르지만 서로를 듣고 맞춰갈 때 더욱 큰 울림과 감동을 만들어낼 수 있다”고 말했다.

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▲1일 경기아트센터 대극장에서 열린 ‘제23회 경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회’에서 참가 합창단과 오케스트라가 무대 공연을 펼치고 있다. (사진=경기도의회)
▲1일 경기아트센터 대극장에서 열린 ‘제23회 경기도지사배 시·군대항 장애인합창대회’에서 참가 합창단과 오케스트라가 무대 공연을 펼치고 있다. (사진=경기도의회)


이어 김 의원은 “오늘 대회가 단순히 실력을 겨루는 자리를 넘어 음악을 통해 서로 소통하고 함께 어울리며 장애인 문화예술의 가능성과 가치를 널리 알리는 뜻깊은 자리가 되기를 바란다”고 강조했다.

또한 “무대에 오른 모든 참가자가 그동안 준비해 온 실력을 마음껏 펼치고, 승패를 떠나 서로에게 힘이 되며 오래 기억될 아름다운 추억을 만들어 가시길 바란다”고 덧붙였다.
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아울러 장애인 문화예술 저변 확대를 위한 제도적 뒷받침도 약속했다. 김 의원은 “장애인이 문화와 예술을 보다 가까이에서 누리고 자신의 재능과 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 환경이 중요하다”면서 “경기도의회에서도 장애인 문화예술 활동이 더욱 활발하게 이어질 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 살펴보겠다”고 밝혔다.

양승현 리포터
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