김성기 경기도의원, 경기도의료원 연구용역 중간보고회 참석… “적자라는 늪에 매몰되지 말아야”

1일 열린 ‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구용역’ 중간보고회 참석

“기능 강화에 소극적일 이유 없어… 전면에서 싸워야 할 사람은 의회”

“숫자와 통계 이면에는 반드시 사람이 있다”

이미지 확대 ▲ 지난 1일 경기도청 율곡홀에서 개최된 ‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구용역’ 중간보고회에 참석한 김성기 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 경기도의료원 손실 실태조사 중간보고회 참석

정상화 흐름 확인, 적자 매몰 경계 발언

의회 지원과 병원 실행력 강화 주문

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김성기 경기도의원(더불어민주당·비례)이 지난 1일 경기도청 율곡홀에서 개최된 ‘경기도의료원 경영손실 실태조사 및 개선방안 연구용역’ 중간보고회 자리를 찾아 경영 정상화 논의가 위축되어선 안 된다고 강조했다.이번 연구용역은 공공보건의료의 특수성을 고려해 경기도의료원의 재무·경영 환경과 사업 체계를 종합 진단하고 손실 요인을 파악하기 위해 추진되었으며, 현장에는 경기도 관계자와 의료원 본원, 6개 산하 병원장, 노사 대표, 연구진 등이 대거 함께했다.김 의원은 수치가 가리키는 방향을 먼저 짚었다. 김 의원은 “오늘 제시된 지표들은 정상화를 향해 가고 있다는 것을 보여준다”며 “분위기가 무겁지 않고 희망적”이라고 말했다.기능 강화에 대해서는 의회의 역할을 분명히 했다. 김 의원은 “의회가 할 수 있는 일은 기능 강화를 적극적으로 밀어주는 것”이라며 “인풋이 있어야 아웃풋이 나온다. 전면에 나서서 싸워야 하는 사람은 의회인 만큼, 현장에서는 눈치 보지 말고 실천·실행 체계를 강력하게 만들어 달라”고 주문했다. 또한 “병원장들은 전쟁터에 선 수장”이라며 “실행할 수 있는 방안을 구체적으로 제시해 주셔야 의회가 예산을 확보하고 정책과 조례를 바꿀 수 있다”고 말했다.김 의원은 공공의료기관의 운영 방식에 대해서도 의견을 냈다. 김 의원은 “수세적이고 방어적인 운영이 가장 큰 문제”라며 “브랜딩과 마케팅처럼 공공이 민간의 방식을 적극적으로 활용할 수 있도록 연구하고 돕겠다”고 밝혔다.끝으로 김 의원은 재정 상황을 터널에 비유했다. 김 의원은 “터널 안에서 불이 꺼지면 아무것도 보이지 않고 두려움만 남는다”며 “오늘 이 자리에서 하나의 촛불을 봤다. 재정 위기를 타개하는 데 가장 잘할 수 있는 곳이 경기도의료원 6개 병원”이라고 말했다.이어 “손실과 적자라는 늪에 매몰되지 말고, 공공의료의 최전선에 서 있다는 마음가짐을 가져 달라”며 “숫자와 통계 이면에는 반드시 사람이 있다는 것을 명심하고 있다”고 강조했다.류정임 리포터