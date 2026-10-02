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김현덕 경기도의원, 장애인 소비자 권익 보호 위한 전문 상담체계 구축 논의

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수정 2026-10-02 18:28
입력 2026-10-02 18:28
세줄 요약
  • 장애인소비자상담센터 구축 방안 논의
  • 정보 접근성·의사소통 제약 문제 제기
  • 맞춤형 상담과 권리구제 필요성 공감
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▲김현덕 의원이 30일 경기도의회에서 경기도소비자단체협의회 임원진과 장애인소비자상담센터 구축 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)
▲김현덕 의원이 30일 경기도의회에서 경기도소비자단체협의회 임원진과 장애인소비자상담센터 구축 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)


장애인 소비자의 권익을 보호하고 맞춤형 피해구제를 지원하기 위한 전문 상담체계 도입이 추진된다.

경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 30일 도의회 의원실에서 경기도소비자단체협의회(회장 손철옥) 임원진과 정담회를 열고 ‘장애인소비자상담센터’ 구축 방안을 심도 있게 논의했다.

이날 회의는 장애인 소비자가 일상에서 재화나 서비스를 이용할 때 정보 접근성 부족과 의사소통의 제약으로 피해 발생 시 구제받기 어렵다는 현실적 문제의식에서 출발했다. 참석자들은 장애 유형과 개인별 특성을 반영한 전문적인 소비자 상담 시스템이 시급히 마련되어야 한다는 데 뜻을 같이했다.

그간 일반 소비자 상담 및 피해 처리, 취약계층별 교육 활동을 펼쳐온 경기도소비자단체협의회는 이날 현장 경험을 바탕으로 상담센터 설치의 필요성을 전달했다. 특히 장애인들이 실질적이고 신속한 권리 구제를 받을 수 있도록 행정·재정적 지원책 마련을 건의했다. 참석자들 역시 상담센터가 설립될 경우 장애 유형에 따른 맞춤형 의사소통 시스템을 갖추는 등 상담의 전문성을 확보하는 것이 핵심 과제라는 점에 공감대를 이뤘다.

김현덕 의원은 “장애인 역시 일상에서 다양한 상품과 서비스를 이용하는 소비자로서 동등하게 권리를 보장받아야 한다”며 “정보 접근이나 의사소통의 어려움 때문에 피해를 입고도 적절한 상담과 구제를 받지 못하는 일이 없도록 장애인의 특성을 고려한 상담체계를 고민할 필요가 있다”고 강조했다.


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이어 김 의원은 “오늘 제안된 장애인소비자상담센터 구축 방안과 현장의 의견을 관심 있게 살펴보고, 장애인 소비자가 차별 없이 소비자로서의 권리를 누릴 수 있는 환경을 만드는 데 지속적으로 관심을 기울이겠다”고 덧붙였다.

양승현 리포터
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