메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

장민수 경기도의원 “전기차·리튬배터리 화재, 초기 대응 가능한 자동소화시스템 마련해야”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-06 15:16
입력 2026-10-06 15:16
세줄 요약
  • 전기차·리튬배터리 화재 대응체계 논의
  • 초기 감지·자동소화장치 도입 필요성 제기
  • 열폭주·재발화 위험, 무인 대응 강조
이미지 확대
▲ 6일 의회 안양상담소에서 전기차 및 리튬배터리 화재 대응을 위한 자동소화장치 도입과 지원 방안에 대한 의견을 청취한 장민수 의원(사진=경기도의회)
▲ 6일 의회 안양상담소에서 전기차 및 리튬배터리 화재 대응을 위한 자동소화장치 도입과 지원 방안에 대한 의견을 청취한 장민수 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 장민수 의원(더불어민주당, 안양5)은 6일 의회 안양상담소에서 전기차 및 리튬배터리 화재 대응을 위한 자동소화장치 도입과 지원 방안에 대한 의견을 청취하고, 관련 제도 마련의 필요성을 강조했다.

이 자리에서는 전기차와 리튬배터리 보급이 급증함에 따라 배터리 화재에 신속히 대비할 수 있는 선제적 대응책이 마련되어야 한다는 주장이 나왔다.

특히 리튬배터리 화재는 일반 화재와 달리 진압 중 열폭주나 재발화가 발생할 위험이 커, 화재가 일어난 뒤 사람이 현장에 직접 들어가 대응하기에는 분명한 한계가 존재한다. 따라서 화재 징후를 조기에 포착하고 피해 확산을 차단할 수 있는 자동화된 초기 대응 시스템이 시급하다는 지적이 잇따랐다.

참석자는 기존 소화기 중심의 대응만으로는 전기차 및 리튬배터리 화재에 충분히 대응하기 어려운 경우가 있다며, 열화상카메라 등을 활용해 이상 징후를 실시간으로 감지하고 화재 발생 시 자동으로 화재 지점까지 이동해 소화포 등을 작동시키는 이동식 무인 자동소화장치의 도입 필요성을 제안했다.

장 의원은 “전기차와 리튬배터리 화재는 일단 화재가 발생하고 열폭주가 진행되면 사람이 현장에 접근해 대응하기가 쉽지 않다”며 “무엇보다 화재가 확산되기 전 초기 단계에서 감지하고 대응할 수 있는 시스템을 갖추는 것이 중요하다”고 말했다.


김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원, ‘2026 강남 페스티벌’ 전 일정 함께하며 축제 성공 이끌어
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김길영 서울시의회 국민의힘 대표의원, ‘2026 강남 페스티벌’ 전 일정 함께하며 축제 성공 이끌어

한편, 경기도의회 안양상담소는 지역 주민과의 소통 창구로서 생활 민원 상담과 정책 제안 등을 통해 지역 현안을 해결하고 주민 체감형 정책 발굴에 힘쓰고 있다.

류정임 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
리튬배터리 화재의 특성으로 제시된 위험 요소는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기