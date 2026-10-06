장승희 경기도의원 “학생들의 창의성과 인성을 함께 꽃피우는 RAS 교육 기대”

장 의원, 다산의 인성교육을 위한 예술의 가르침과 백범의 문화의 힘 강조

이미지 확대 ▲ 지난 2일 ‘2026 구리남양주교육지원청 정약용 RAS 아트페스타 사제동행 미술전시회’ 개막 현장을 찾은 장승희 의원이 축사하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 2일 ‘2026 구리남양주교육지원청 정약용 RAS 아트페스타 사제동행 미술전시회’ 개막 현장을 찾은 장승희 의원이 학생들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

세줄 요약 정약용 RAS 아트페스타 개막 현장 방문

학생·교사 협동작품 관람과 격려

창의성과 인성 함께 키우는 교육 강조

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경기도의회 교육기획위원회 장승희 의원(더불어민주당·구리1)이 지난 2일 남양주 더 나르떼 전시관에서 개최된 ‘2026 구리남양주교육지원청 정약용 RAS 아트페스타 사제동행 미술전시회’ 개막 현장을 찾아 출품작들을 둘러보고 학생과 교원들을 응원했다.제37회 교원 미술전시회와 연계하여 열린 이번 행사에는 구리·남양주지역 초·중·고교 49곳과 교사 25명의 작품이 대중에 공개됐다. ‘정약용RAS’는 다산 정약용 선생의 실학 정신을 토대로 독서·예술·체육(Reading·Arts·Sports)을 융합한 구리남양주교육지원청의 독자적 교육 브랜드다. 이번 전시에서는 정규 교육과정과 연계한 교사와 학생의 협동 작품을 공개함으로써 한층 폭넓은 예술교육의 가치를 나눴다.이날 축사를 통해 장 의원은 자녀들에게 건넨 다산의 가르침을 인용하며, 예술적인 기교와 재능을 다듬는 차원을 넘어 정갈한 마음가짐과 삶의 태도를 가꾸는 인성교육의 중요성을 강조했다.장 의원은 “글씨의 점 하나, 획 하나에도 정성을 들이고, 서화를 대할 때 기교만을 좇기보다 맑고 담백한 경지를 추구하는 것은 자신의 삶을 정갈하게 가꾸는 공부와 이어진다”며 “배운 글과 예술은 가족과 이웃을 배려하고, 스스로를 낮추며 다른 사람을 품는 힘이 되어야 한다”고 말했다.이어 장 의원은 “경기도교육청의 RAS 교육도 이와 같은 다산의 가르침을 오늘의 경기교육에 잇는 과정이라고 생각한다”며 “학생들의 무한한 예술적 창의성을 선생님과 부모님이 함께 가꾸고 다듬어, 재능과 인성이 조화롭게 성장하도록 이끌어 주시기 바란다”고 당부했다.또한 장 의원은 백범 김구 선생이 꿈꾸었던 ‘높은 문화의 힘’도 언급하며 “우리 학생들이 예술을 통해 자신을 표현하고 다른 사람의 마음을 이해하면서, 인류 공동체에 샛별처럼 빛나는 존재로 성장하기를 바란다”고 밝혔다.장 의원은 개막식 직후 이어진 관람 행사에서는 전시에 참여한 학생들과 대화를 나누며 작품에 담긴 생각과 표현을 살펴보고 격려했으며 “아름다운 가을 단풍이 저마다 다른 빛깔로 모든 사람에게 즐거움을 주듯, 여러분도 자신만의 아름다운 개성을 마음껏 펼치면서 사회 공동체와 정겹게 어울리는 사람으로 성장해 주기를 바란다”고 말했다.끝으로 장승희 의원은 “학생과 교사가 함께 만들어 낸 예술 작품이 보는 이들에게 기쁨을 전하듯, 학생들의 인성 함양을 위한 RAS 교육도 교육공동체 모두에게 행복을 선사하는 정책으로 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.류정임 리포터