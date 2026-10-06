장경임 경기도의원, 어린이집 보육예산 정상화 촉구… “아이들을 지키는 보육현장, 함께 지킬 것”

2일 기자회견·간담회 이어 6일 집회 참석… 보육예산 정상화와 안정적인 지원 촉구

“아이들의 오늘과 미래를 지키기 위해 끝까지 함께할 것”

이미지 확대 ▲ 6일 경기도청 앞 경기도어린이집연합회 집회 현장을 찾아 보육예산 정상화를 촉구하는 메시지 전한 장경임 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 2일 경기도의회에서 열린 연합회 기자회견장에 참석한 장경임 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 경기도의원, 어린이집 보육예산 정상화 촉구

집회 현장 찾아 현장 목소리 경청과 연대 표명

추경 편성·운영지원·처우개선 필요성 강조

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경기도의회 교육행정위원회 소속 장경임 의원(더불어민주당, 비례)이 6일 경기도청 앞 경기도어린이집연합회 집회 현장을 찾아, 보육예산 정상화를 강력히 촉구하는 보육교직원 및 현장 관계자들에게 진심 어린 지지와 연대의 메시지를 건넸다.앞서 장 의원은 지난 2일 경기도의회에서 열린 연합회 기자회견장에 참석한 데 이어, 이어진 간담회를 통해 어린이집 운영 실태와 보육 현장이 직면한 생생한 고충을 경청한 바 있다. 그리고 이번 6일 집회에도 재차 발걸음을 하여 보육 현장의 목소리에 뜻을 같이했다.지난 2일 성명서를 발표한 경기도어린이집연합회는 추가경정예산안 협상이 난항을 겪으면서 일부 보육지원 사업의 보조금 신청마저 막힌 현실에 깊은 우려를 전달했다. 아울러 보육예산의 속도감 있는 추경 편성, 기존 어린이집 운영지원 및 보육교직원 처우개선 사업의 끊임없는 유지, 나아가 경기도지사와의 직접적인 소통 창구 마련을 강력히 요구했다.장 의원은 “어린이집 운영지원과 보육교직원 처우개선 예산은 아이들이 안전하고 안정적인 환경에서 생활할 수 있도록 하는 기반”이라며 “재정이 어려울수록 보육의 연속성을 지키는 데 우선순위를 두고, 그 부담이 어린이집과 보육교직원, 아이들에게 돌아가지 않도록 해야 한다”고 강조했다.또한 “보육현장이 바라는 것은 기존 지원이 안정적으로 이어지고, 앞으로의 운영을 예측할 수 있게 해달라는 것”이라며 “경기도는 현장의 요구를 충분히 듣고 의회와 조속히 협의해 보육예산 정상화를 위한 실질적인 해법을 마련해야 한다”고 촉구했다.끝으로 장 의원은 “아이들을 위해 애써온 여러분이 이 어려움을 홀로 감당하도록 두어서는 안 된다”며 “아이들의 오늘과 미래를 지키기 위해 끝까지 함께하겠다. 어린이집 운영과 보육교직원에 대한 지원이 안정적으로 이어질 수 있도록 도의원으로서 책임을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 경기도어린이집연합회는 경기도 보육예산 정상화와 추경 편성을 촉구하기 위해 6일부터 8일까지 매일 오전 10시부터 오후 3시까지 경기도청 2·3번 게이트 앞에서 집회를 이어갈 예정이다.류정임 리포터