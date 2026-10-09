김성기 경기도의원, 노인맞춤돌봄 종사자 힐링데이 참석… “120세 시대, 여러분의 역할 더 커져”

8일 ‘2026년 경기도 노인맞춤돌봄서비스 종사자 심리지원교육’ 참석해 종사자 격려

‘쉼과 공감이 있는 힐링데이’ 주제로 이호선 교수 강연, 이도진 가수 공연 이어져

“처우 향상과 더 나은 노인복지 정책 위해 힘 있게 노력하겠다”

이미지 확대 ▲ 지난 8일 어르신 돌봄 현장을 지켜온 노인맞춤돌봄서비스 종사자들을 만난 김성기 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 노인맞춤돌봄 종사자 힐링데이 참석, 노고 격려

120세 시대 언급, 돌봄 인력 역할 확대 강조

처우 개선과 노인복지 정책 지원 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김성기 경기도의원(더불어민주당, 비례대표)은 지난 8일 어르신 돌봄 현장을 지켜온 노인맞춤돌봄서비스 종사자들을 만나 그간의 노고를 격려했다.독거노인종합지원센터와 경기도사회서비스원 경기도노인맞춤돌봄지원센터의 공동 주최로 열린 이날 행사에는 경기도경제과학진흥원 3층 경기홀에 ‘2026년 경기도 노인맞춤돌봄서비스 종사자 심리지원교육’이 마련됐다. ‘쉼과 공감이 있는 힐링데이’라는 주제 아래 현장 종사자들이 바쁜 일상에서 벗어나 지친 마음을 다스릴 수 있도록 기획됐으며, 심리상담 전문 이호선 교수의 강연을 비롯해 트로트 가수 이도진의 무대가 다채롭게 펼쳐졌다.김동규 보건복지위원장은 축사 도중 함께 참석한 김성기·차유미·김현덕 의원에게 마이크를 건넸고, 김성기 의원도 종사자들에게 짧은 인사를 전했다.김 의원은 “이제는 100세 시대를 넘어 120세 시대라는 말이 나온다”며 “어르신 인구가 계속 늘어나는 만큼 현장에서 어르신 곁을 지키는 여러분의 역할은 앞으로 더 커질 것”이라고 말했다.이어 “여러분의 처우 향상은 물론, 더 나은 노인복지 정책을 기획하고 뒷받침할 수 있도록 힘있게 노력하겠다”고 밝혔다.류정임 리포터