정연일 경기도의원, 학부모 타운홀 미팅 참석해 학부모 목소리 청취

학교 개방·통학버스 확대·학교미설립에 따른 학습권 침해 문제·작은도서관 확대 등 학부모 의견 청취

이미지 확대 ▲ 지난 8일 고양교육지원청에서 열린 ‘찾아가는 교육감실 학부모 타운홀 미팅’에 참석한 정연일 의원(사잔=경기도의회)

세줄 요약 고양교육지원청 학부모 타운홀 미팅 참석

항공과학고·통학버스·시설개방 등 건의

교육청·의회 협력 통한 정책 반영 의지

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경기도의회 교육기획위원회 정연일 의원(더불어민주당, 고양5)은 지난 8일 고양교육지원청에서 열린 ‘찾아가는 교육감실 학부모 타운홀 미팅’에 참석하여 고양 지역 학부모들의 현장 목소리에 귀를 기울였다.이번 타운홀 미팅은 교육 현장의 생생한 소통과 실질적인 해결책 마련을 목표로 열린 이번 행사에는 안민석 경기도교육감과 민경선 고양시장을 비롯해 고양시 지역구 경기도의원, 학부모 등 200여 명의 관계자가 대거 함께했다.이날 학부모들은 ▲고양시 내 항공과학고 설립 추진 ▲학교 체육관 및 운동장 등 시설의 주민 개방 확대 ▲학생 등하교 안전을 위한 통학버스 지원 확대 ▲특수교육 대상 학생들을 위한 지원 강화 ▲민주적이고 투명한 교장공모제 확대 ▲입주 전 학교 미설립에 따른 학생들의 심각한 학습권 침해와 통학 불편 문제 해결 ▲작은도서관 확대 등 다채롭고 심도 있는 의견들을 제시했다.정 의원은 학부모들의 건의를 경청한 뒤 “통학 여건, 학교시설 개방, 학교폭력 대응, 경계선 지능 학생에 대한 맞춤 지원 등 여러 교육현안은 서로 다른 것처럼 보이지만 결국 학생 한 명 한 명이 교육에서 소외되지 않도록 하는 문제”라며 “교육청과 의회가 손을 잡고 벽을 허물어 가며 현장의 어려움들을 하나씩 해결해 나갈 수 있도록 발로 뛰겠다”고 강조했다.정 의원은 이번 타운홀 미팅에서 취합된 학부모들의 건의 내용을 향후 경기도의회 교육기획위원회 상임위원회 의정 활동과 소관 조례 제·개정 과정에 적극 수용하고, 고양지역 교육 현장의 목소리가 실제 정책으로 결실을 맺을 수 있도록 지속적인 사후 점검을 펼쳐나갈 계획이다.류정임 리포터