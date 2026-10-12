채신덕·김철환·최명진·신명순 경기도의원, 초·중학교 학부모폴리스연합단과 학교 안전환경 조성 위한 논의
수정 2026-10-12 13:32
입력 2026-10-12 13:32
“학교폭력 예방과 청소년 안전망 강화 위해 적극적인 지원 필요”
학생 등하굣길 안전 확보와 비행 예방 위해 현장 의견 청취
경기도의회 김포상담소에서는 지난 8일 문화체육관광위원회 채신덕(더민주, 김포2), 건설교통위원회 김철환(더민주, 김포4), 교육행정위원회 최명진(더민주, 김포1), 경제노동위원회 신명순(더민주, 김포3) 의원이 초등학교 학부모폴리스연합단(단장 정옥진 이하 초폴) 및 중학교 학부모폴리스연합단(단장 김지현 이하 중폴) 관계자들과 함께 학교 주변 안전과 학생들의 안전한 교육환경 조성을 위한 정담회를 개최했다.
이번 정담회는 교육 현장의 최일선에서 학생 보호를 위해 힘써 온 초·중등 학부모폴리스연합단 관계자들과 만나 애로 및 건의 사항을 폭넓게 청취하고, 보다 실효성 있는 학생 안전대책과 상호 협력 체계를 다지기 위해 마련됐다.
이날 초등학교 학부모폴리스연합단은 학교 주변 아동범죄 예방 및 학교폭력 근절, 안전하고 행복한 교육환경 조성 등을 위한 다양한 의견을 교환했다.
아울러 위기 상황이 발생했을 때에는 ▲피해 학생과 가해 학생의 철저한 분리 ▲피해자 안전 확인 ▲학교 및 경찰서 신속 신고 ▲화재 등 응급상황 발생 시 112·119 긴급 신고 등 체계적이고 기민한 대응 조치가 뒷받침되어야 한다는 데 뜻을 모았다.
중학교 학부모 폴리스 연합단에서의 주요 건의 사항으로는 ▲고정형 청소년쉼터 타당성 검토 및 도비 매칭 예산 반영 ▲학교 갈등 조기 개입을 위한 외부 전문가 파견 예산 확대 ▲학부모 폴리스 안전 장비 지원 및 광역 협력체계 구축 등을 제안했다.
또한 학폴의 현장 활동을 위해 야광조끼, 우의, LED 신호봉 등 안전 물품 및 순찰 장비 지원과 함께 청소년 도박·마약 등 신종 중독 및 학교폭력 예방 교육을 위한 전문 강사 연계도 필요하다는 의견이 나왔다.
이어 경기도의회 의원들은 “현장에서 활동하는 초·중학교 폴리스 연합단의 의견을 적극적으로 청취하고, 학생들이 안심하고 학교에 다닐 수 있는 교육환경을 조성할 수 있도록 필요한 지원과 협력을 이어 가겠다”며 “앞으로도 학교와 학부모, 경찰, 지역사회가 긴밀히 협력해 안전한 통학환경 조성과 학교폭력 및 청소년 범죄 예방에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
아울러 이날 참석자들은 학생들이 안심하고 다닐 수 있는 학교 환경 조성을 최우선 과제로 삼고, 빈틈없는 현장 순찰과 사전 예방 활동에 총력을 기울이는 동시에 학교 주변의 잠재적 위험 요소를 선제적으로 발굴해 실효성 있는 개선 대책을 마련해 나가기로 뜻을 모았다.
류정임 리포터
세줄 요약
- 도의원 4명과 학부모폴리스연합단 정담회 개최
- 학교 주변 안전과 학생 보호 대책 집중 논의
- 장비 지원·전문가 파견·예방교육 필요성 제기
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