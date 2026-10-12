김종배 경기도의원, 2026년 경기도 문해의 달 시화전 참석… “글자 하나 익히는 일은 창문 하나를 여는 일”

경기도의회 의장상 수상 문해학습자 15명에게 상장 전달

“배움에는 늦은 때 없어… 누구나 필요한 교육 기회 누릴 수 있도록 살필 것”

이미지 확대 ▲ 축사하는 김종배 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 8일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년 경기도 문해의 달’ 시화전 및 시상식에 참석한 김종배 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 문해의 달 시화전·시상식 참석, 학습자 격려

글자 하나 익힘은 창문 하나 여는 일 비유

도민 교육기회 확대와 문해교육 지원 의지

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경기도의회 김종배 의원(더불어민주당, 시흥4)은 지난 8일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년 경기도 문해의 달’ 시화전 및 시상식에 참석해 문해학습자들의 배움과 도전을 격려하고 문해교육의 중요성을 강조했다.경기도평생교육진흥원이 주최 및 주관한 이번 행사는 ‘문해, 배움의 시간을 담다’라는 주제로 진행됐으며, 문해학습자와 가족, 기관 관계자, 일반 도민 등 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 현장에서는 문해의 달 선포식을 시작으로 문해교육 유공자에 대한 표창 수여와 성인문해교육 시화전 수상작 시상 등 다채로운 순서가 차례로 펼쳐졌다.이번 시화전에는 총 714점의 작품이 접수되는 높은 참여율을 보였으며, 국가상, 최우수상, 우수상, 특별상 등 본상 수상자 172명과 장려상 수상자 150명이 영예로운 상을 안았다. 특히 김 의원은 경기도의회 의장상을 받게 된 문해학습자 15명을 대신하여 직접 상장을 수여하며 격려를 아끼지 않았다.축사를 맡은 김 의원은 수상의 기쁨을 안은 학습자들에게 진심 어린 축하를 전하는 한편, 오랜 시간 배움의 동반자가 되어 준 문해교사들과 관계자, 그리고 따뜻한 지지를 보낸 가족들에게도 깊은 감사의 마음을 전했다.특히 김 의원은 시화 작품을 두고 “오늘 전시된 작품에는 단순히 글과 그림만 담긴 것이 아니다”라며 “배움을 시작하기까지의 용기, 한 글자 한 글자 익혀 온 시간, 배움을 통해 달라진 일상과 앞으로의 꿈이 함께 담겨 있다”고 말했다.이어 “글자 하나를 익히는 일은 창문 하나를 여는 일과 같다”며 “익혀 온 글자 수만큼 일상의 즐거움도 넓어졌을 것이고, 창문이 열릴 때마다 여러분의 세상은 조금 더 밝아졌을 것”이라고 학습자들을 격려했다. 또 김 의원은 “배움에는 늦은 때가 없다”며 “경기도의회도 배움을 원하는 도민이라면 누구나 지역과 나이, 환경에 관계없이 필요한 교육 기회를 누릴 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 살피겠다”고 밝혔다.끝으로 김 의원은 “여러분이 걸어온 길은 누군가에게 다시 시작할 용기가 될 것”이라며 “오늘만큼은 그동안의 노력에 마음껏 박수를 보내시고, 배움의 즐거움을 함께 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.한편 이날 행사장에는 시화전 수상작 80여점이 전시됐으며, 디지털 체험존과 문해 도서 부스를 비롯해 장수사진, 캐리커처, 플라워 책갈피, 포토존·포토박스 등 다양한 체험 프로그램도 운영됐다.류정임 리포터