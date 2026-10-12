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김종배 경기도의원, 2026년 경기도 문해의 달 시화전 참석… “글자 하나 익히는 일은 창문 하나를 여는 일”

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수정 2026-10-12 15:08
입력 2026-10-12 15:08

경기도의회 의장상 수상 문해학습자 15명에게 상장 전달
“배움에는 늦은 때 없어… 누구나 필요한 교육 기회 누릴 수 있도록 살필 것”

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▲ 축사하는 김종배 의원(사진=경기도의회)
▲ 축사하는 김종배 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 김종배 의원(더불어민주당, 시흥4)은 지난 8일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년 경기도 문해의 달’ 시화전 및 시상식에 참석해 문해학습자들의 배움과 도전을 격려하고 문해교육의 중요성을 강조했다.

경기도평생교육진흥원이 주최 및 주관한 이번 행사는 ‘문해, 배움의 시간을 담다’라는 주제로 진행됐으며, 문해학습자와 가족, 기관 관계자, 일반 도민 등 500여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 현장에서는 문해의 달 선포식을 시작으로 문해교육 유공자에 대한 표창 수여와 성인문해교육 시화전 수상작 시상 등 다채로운 순서가 차례로 펼쳐졌다.

이번 시화전에는 총 714점의 작품이 접수되는 높은 참여율을 보였으며, 국가상, 최우수상, 우수상, 특별상 등 본상 수상자 172명과 장려상 수상자 150명이 영예로운 상을 안았다. 특히 김 의원은 경기도의회 의장상을 받게 된 문해학습자 15명을 대신하여 직접 상장을 수여하며 격려를 아끼지 않았다.

축사를 맡은 김 의원은 수상의 기쁨을 안은 학습자들에게 진심 어린 축하를 전하는 한편, 오랜 시간 배움의 동반자가 되어 준 문해교사들과 관계자, 그리고 따뜻한 지지를 보낸 가족들에게도 깊은 감사의 마음을 전했다.

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▲ 지난 8일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년 경기도 문해의 달’ 시화전 및 시상식에 참석한 김종배 의원(사진=경기도의회)
▲ 지난 8일 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년 경기도 문해의 달’ 시화전 및 시상식에 참석한 김종배 의원(사진=경기도의회)


특히 김 의원은 시화 작품을 두고 “오늘 전시된 작품에는 단순히 글과 그림만 담긴 것이 아니다”라며 “배움을 시작하기까지의 용기, 한 글자 한 글자 익혀 온 시간, 배움을 통해 달라진 일상과 앞으로의 꿈이 함께 담겨 있다”고 말했다.

이어 “글자 하나를 익히는 일은 창문 하나를 여는 일과 같다”며 “익혀 온 글자 수만큼 일상의 즐거움도 넓어졌을 것이고, 창문이 열릴 때마다 여러분의 세상은 조금 더 밝아졌을 것”이라고 학습자들을 격려했다. 또 김 의원은 “배움에는 늦은 때가 없다”며 “경기도의회도 배움을 원하는 도민이라면 누구나 지역과 나이, 환경에 관계없이 필요한 교육 기회를 누릴 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 살피겠다”고 밝혔다.

끝으로 김 의원은 “여러분이 걸어온 길은 누군가에게 다시 시작할 용기가 될 것”이라며 “오늘만큼은 그동안의 노력에 마음껏 박수를 보내시고, 배움의 즐거움을 함께 나누는 시간이 되길 바란다”고 말했다.


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한편 이날 행사장에는 시화전 수상작 80여점이 전시됐으며, 디지털 체험존과 문해 도서 부스를 비롯해 장수사진, 캐리커처, 플라워 책갈피, 포토존·포토박스 등 다양한 체험 프로그램도 운영됐다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 문해의 달 시화전·시상식 참석, 학습자 격려
  • 글자 하나 익힘은 창문 하나 여는 일 비유
  • 도민 교육기회 확대와 문해교육 지원 의지
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