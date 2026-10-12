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김경옥 경기도의원, 특수교육 진흥 조례 전부개정 추진… 현장 의견 담아 제도 체계화

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수정 2026-10-12 16:24
입력 2026-10-12 16:24

8일 경기도교육청 특수교육과와 조례 개정 방향 협의
교사·교육공무직 등 현장 의견 수렴 이어가… 12월 정책토론회도 준비

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▲ 지난 8일 경기도의회에서 경기도교육청 특수교육과 관계자들과 만난 김경옥 의원(사진=경기도의회)
▲ 지난 8일 경기도의회에서 경기도교육청 특수교육과 관계자들과 만난 김경옥 의원(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김경옥 의원(더불어민주당, 평택3)은 지난 8일 경기도의회에서 경기도교육청 특수교육과 관계자들과 만나 ‘경기도교육청 특수교육 진흥 조례’ 전부개정을 위한 방향을 논의했다.

이번 전부개정은 단순한 개별 지원 사항의 확대를 넘어, 경기도 특수교육의 전 과정을 단단하게 뒷받침할 수 있는 공고한 제도적 토대를 세우는 데 목적이 있다.

김 의원은 특수교육 현장의 생생한 목소리가 조례에 온전히 반영되도록 특수교육교원 및 교육공무직 등 관계자들과 직접 소통하며 의견을 청취하고 있으며, 교육청 소관 부서와도 긴밀한 협력을 이어가고 있다.

또한 특수교육교원의 안정적인 교육활동 여건 보장, 특수교육대상자의 학습권과 인권 수호, 특수교육지원인력 배치 및 처우 개선 등 현안의 핵심 과제들을 면밀히 짚어보며 개정 방향을 다듬는 중이다. 이번 전부개정은 현장의 다양한 의견을 깊이 있게 수렴하고, 특수교육 지원 체계의 틀을 종합적으로 점검하여 제도적 기반을 더욱 체계화하는 데 초점을 맞추고 있다.

아울러 김 의원은 오는 12월 정책토론회도 준비하고 있다. 토론회를 통해 특수교육 현장의 다양한 의견과 정책적 과제를 폭넓게 논의하고, 조례 개정 방향을 구체화해 나갈 계획이다.


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김경옥 의원은 “특수교육 제도가 현장에서 실질적인 변화를 만들어 내려면 학생과 교원, 지원인력 등 다양한 주체의 목소리를 충분히 듣고 제도 전반을 체계적으로 살펴야 한다”며 “현장의 의견을 충실히 반영해 특수교육대상자의 학습권을 보장하고, 특수교육이 보다 안정적으로 이뤄질 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

류정임 리포터
세줄 요약
  • 특수교육 진흥 조례 전부개정 방향 논의
  • 현장 교원·교육공무직 의견 반영 추진
  • 학습권·인권 보장과 처우 개선 과제 점검
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