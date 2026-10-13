오남석 경기도의원, ‘경기도 AI 인재 양성을 위한 정책 개선 방안 연구’ 착수보고회 참석

세줄 요약 AI 인재 양성 정책 개선 연구 착수보고회 개최

도민 AI 활용 역량과 교육 수요 실증 진단

교육·인재 사업 재정 구조와 정책 전반 분석

이미지 확대 ▲ 지난 12일 ‘경기도 AI 인재 양성을 위한 정책 개선 방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회에 참석한 오남석 의원(사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 회의실에서는 전날인 지난 12일 국민의힘 비례대표 오남석 의원이 참석한 가운데 ‘경기도 AI 인재 양성을 위한 정책 개선 방안 연구’ 정책연구용역 착수보고회가 개최됐다.이번 정책 연구는 도민들의 인공지능 활용 역량과 교육에 대한 수요를 실증적으로 진단하고, 도와 관련된 AI 교육 및 인재 양성 사업들의 재정 구조와 정책 전반을 다각도로 분석해 향후 체계적인 성과 관리와 실효성 있는 정책 대안을 도출하기 위해 기획됐다.책임연구자인 숭실대학교 유재은 교수는 “AI 활용 역량은 단순한 이용 여부보다 AI의 기본적인 특성과 한계를 이해하고 책임 있게 활용·평가·검증하는 등의 종합적인 능력이 고려돼야 한다”면서 “기존의 기술습득 중심 교육의 한계를 극복하고 다양한 역량 영역을 종합할 수 있는 AI 교육정책 개선 방향을 제시하겠다”고 말했다.오 의원은 “최근 생성형 인공지능을 비롯한 AI 기술의 활용이 일상생활과 학습, 업무 및 경제활동 전반으로 확산되면서 AI 활용 역량의 중요성이 확대되고 있다”며 “이번 연구를 통해 종합적인 경기도 AI 활용 역량 교육정책과 제도개선 방안 등이 마련될 수 있도록 촘촘한 설계와 다층적 분석”을 요청했다.경기도의회는 이번 연구 결과를 바탕으로 경기도민의 다양한 AI 교육정책 수요를 파악하고, 종합적인 AI 역량 강화 정책 방안을 위한 제도적 근거 마련 등에 적극 활용할 것으로 기대된다.류정임 리포터