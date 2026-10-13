장경임 경기도의원, 광주중 점검 … “공학 전환 대비 화장실·안전대책 시급”

2026학년도 신입생부터 남녀공학 전환… 여학생 증가에 대비한 화장실 확충 촉구

정·후문 경비실 부재 확인… 외부인 출입 관리와 학생 안전 확보 대책 요구

이미지 확대 ▲ 지난 12일 광주중학교 현장을 찾은 장경임 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 장경임 의원 의정활동 모습(사진=경기도의회)

세줄 요약 광주중 공학 전환 대비 시설·안전 점검

여학생 화장실 부족, 증설 필요성 제기

정·후문 경비실 부재, 출입 통제 강화 요구

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경기도의회 교육행정위원회 소속 장경임 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 12일 광주중학교 현장을 직접 찾아 남녀공학 전환에 따른 학교 시설 여건과 학생 안전 관리 상황을 꼼꼼히 점검한 뒤, 여학생 화장실의 조속한 증설과 정·후문 출입 관리 체계의 대폭 강화를 강력히 요구했다.오랫동안 남학교로 운영되다 2026학년도부터 남녀공학으로 탈바꿈한 광주중학교는 막상 전환 이후 현장을 점검한 결과 여학생 전용 화장실이 절대적으로 부족한 것으로 드러났다. 당장 올해 입학한 여학생들이 내년에 2·3학년으로 진급하고 매년 신입생까지 계속해서 들어오게 되면 화장실 부족 현상은 더욱 극심해질 수밖에 없는 만큼, 장기적인 학생 수 변화 추이를 정확히 예측하고 반영한 실효성 있는 시설 확충 대책이 시급하다는 목소리가 높다.장 의원은 “공학 전환을 결정했다면 여학생들이 불편 없이 생활할 수 있도록 기본 시설부터 갖췄어야 했다”며 “화장실은 학생의 건강과 위생, 사생활 보호와 직결된 시설인 만큼 부족한 채로 방치해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “학생이 늘어나는 것은 충분히 예측할 수 있는 변화”라며 “교육청은 학년별 학생 수와 화장실 이용 동선을 점검하고, 필요한 시설 규모와 공사 일정, 예산 확보 방안을 구체적으로 마련해야 한다”고 주문했다.또한 장 의원은 정문과 후문에 경비실이 없다는 점을 확인하고, 외부인 출입 관리에 공백이 생기지 않도록 안전 관리 체계를 점검해야 한다고 강조했다.장 의원은 “학생들이 매일 오가는 정문과 후문에서 외부인 출입을 제대로 확인할 수 있는지 살펴야 한다”며 “경비실 설치와 안전 인력 배치, 출입 통제시설 등을 종합적으로 검토해 학교 여건에 맞는 실질적인 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.끝으로 장경임 의원은 “직접 학교를 둘러보니 공학 전환에 따른 시설 준비와 출입 안전 측면에서 보완이 필요한 부분이 분명히 있었다”며 “학생들의 일상 속 불편과 안전 우려가 해소될 수 있도록 교육청의 개선 계획과 후속 조치를 끝까지 챙기겠다”고 말했다.류정임 리포터