채정선 경기도의원 “시대가 요구하는 전문성·역할 걸맞은 사회복지종사자 처우 필요”

양주시 사회복지사들과 정책간담회… 임금·수당 지원 격차 해소와 권익보호 방안 논의

“전문적인 돌봄에 합당한 처우… 종사자 역량 강화와 인식개선 당부”

이미지 확대 ▲ 지난 12일 양주시희망노인복지관에서 열린 ‘사회복지종사자 처우개선 정책간담회’에 참석한 채정선 의원(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 지난 12일 양주시희망노인복지관에서 열린 ‘사회복지종사자 처우개선 정책간담회’에 참석한 채정선 의원이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

세줄 요약 채정선 의원, 사회복지종사자 처우개선 간담회 참석

초임 임금 상향·수당 기준 정비·지원 사각 해소 요구

권익보호센터 홍보 강화와 관리체계 신설 제언

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경기도의회 채정선 의원(더불어민주당, 양주1)은 지난 12일 양주시희망노인복지관에서 열린 ‘사회복지종사자 처우개선 정책간담회’에 참석해 현장의 어려움을 듣고, 종사자의 전문성과 역할에 걸맞은 처우개선 방안을 논의했다.간담회는 박찬수 경기도사회복지사협회장과 최은실 양주시사회복지사협회장, 양주시 사회복지사 등이 참석했으며 도의원과 현장 사회복지사가 함께 실천적 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐다.채 의원은 인사말에서 “복지 현장에서 일할 때와 달리 도의원으로 활동하면서 현장과 긴밀하게 소통하는 일이 얼마나 중요한지 더욱 실감하고 있다”며 “오늘 전해 주시는 의견을 바탕으로 처우개선 방안을 다각도로 살펴보겠다”고 말했다.이날 간담회에서는 사회복지종사자의 처우와 권익개선을 위한 다양한 의견이 나왔다. 가장 많이 논의된 임금·수당의 핵심은 지원기준 명확화와 사각지대 해소였다. 참석자들은 초임 사회복지사의 임금 수준 상향과 장기근속비와 특수근무수당의 명칭과 지급 목적을 구분해 혼선을 줄여야 한다고 제안했다. 또한, 소규모시설 등 처우개선비 지원에서 제외된 종사자에 대해서도 경기도 자체 가이드라인을 마련해 지원 격차를 해소해 달라고 요청했다.통합돌봄 사업 확대에 따른 과중한 업무 부담과 고도화된 전문성 요구 역시 처우 개선이 시급함을 보여주는 대목이다. 이제는 종사자 개인의 사명감이나 일방적인 희생에 의존하기보다, 늘어난 업무량과 무거워진 책임에 합당한 보상이 이뤄져야 한다는 목소리가 높다. 이와 함께 처우 개선 정책이 일회성에 그치지 않고 안정적으로 안착할 수 있도록 서울시와 인천시의 우수 사례를 벤치마킹해 체계적인 관리 전담 기구를 신설해야 한다는 제언도 보태졌다.한편, 종사들의 실질적인 권익을 보호하기 위한 지원 체계의 실효성을 높이는 방안도 심도 있게 다뤄졌다. 올해 경기 북부와 서부 지역에 문을 연 권익보호센터를 현장 종사자들이 적극적으로 활용할 수 있도록 홍보를 강화해야 한다는 지적이다. 특히 모범적인 권익보호 활동을 펼쳐온 양주시의 운영 사례를 적극 수용하여 현장 중심의 참여를 유도하고, 위기 상황에서 즉각적이고 실효성 있는 도움을 받을 수 있도록 센터 운영에 활력을 불어넣어야 한다는 의견이 모였다.채정선 의원은 “시대가 바뀌면서 필요한 복지서비스도 다양해지고, 이를 제공하는 종사자의 전문성과 역량도 더욱 중요해지고 있다”며 “종사자 여러분도 전문성과 역량을 키우는 데 함께 힘써 주시길 바란다”고 당부했다.이어 “처우개선비 지원은 사회복지사의 전문성을 사회적으로 인정하고, 그에 걸맞은 근무환경을 마련하자는 취지”라며 “종사자가 안정적으로 일하며 전문성을 충분히 발휘할 때 이용자에게 제공되는 서비스의 질도 높아질 수 있다”고 강조했다.류정임 리포터