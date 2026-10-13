이대한 경기도의원 “9호선 2·5공구, 이제는 검토 넘어 실행 옮겨야”… 시민목소리 청취

이 의원, 9호선 2·5공구 조기 착공방안 논의 위한 시민단체 간담회 가져

“이제는 검토 아닌 결단 내려야… 건설교통위원으로서 착공까지 끝까지 챙길 것”

이미지 확대 ▲ 지난 12일 경기도의회 장송회 의원실에서 열린 시민단체 간담회에 참석한 이대한 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 9호선 2·5공구 조기착공 촉구

반복 유찰로 사업 지연 우려 확산

시민청원 1만 명 이상 참여

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경기도의회 건설교통위원회 이대한 의원(더불어민주당, 남양주4)은 지난 12일 경기도의회 장송회 의원실에서 열린 시민단체 간담회에 참석해 서울지하철 9호선 연장사업인 강동하남남양주선 2·5공구의 조기 착공을 위한 현안과 대응 방안을 논의했다.간담회에는 이 의원을 비롯해 경기도의회 장송회 의원(더불어민주당, 남양주7), 이건희 의원(더불어민주당, 남양주1), 그리고 한강미래연합 추진단 정지수·김진수 운영위원 등이 참석했다. 이 자리에서 참석자들은 반복된 입찰 유찰로 인해 사업이 지연될 것을 우려하며, 이를 신속하게 추진하기 위한 방안에 대해 뜻을 모았다.서울 강동구에서 하남 미사지구를 거쳐 남양주 왕숙 및 진접2지구까지 이어지는 강동하남남양주선은 오는 2031년 개통을 목표로 추진 중인 광역철도 사업이다. 하지만 핵심 구간인 2·5공구에서 잇따라 시공사 선정이 유찰되면서, 전체적인 사업 일정에 차질이 빚어질 수 있다는 걱정이 커지고 있다.특히 최근 경기도민청원에 올라온 ‘9호선 강동하남남양주선 2·5공구 수의계약을 통한 조기 착공 촉구’ 청원에 1만 명 이상의 시민이 동참했다. 이는 해당 사업의 조속한 추진을 바라는 지역사회의 높은 관심과 절실함을 여실히 보여주고 있다.이날 한강미래연합 추진단 관계자들은 9호선 연장사업이 왕숙신도시 입주 예정자뿐 아니라 기존 남양주 시민들의 교통 여건 개선과도 직결되는 핵심 사업임을 강조하며, 반복 유찰에 따른 사업 지연을 최소화할 수 있도록 수의계약 전환 등 실효성 있는 대책을 조속히 마련해 줄 것을 건의했다.이 의원은 “9호선 연장사업은 남양주 시민들의 오랜 숙원이자 왕숙신도시의 성공적인 조성을 뒷받침할 핵심 교통 인프라”라며 “많은 시민이 청원에 참여해 조속한 착공을 요청하고 있는 만큼, 시민들의 간절한 바람이 구체적인 사업 진전으로 이어져야 한다”고 말했다.이어 “지난 9월 추가경정예산안 심사에서도 2·5공구의 반복 유찰에 따른 사업 지연 문제를 지적하고, 계약 방식에 대한 조속한 결정을 요청한 바 있다”며 “이제는 검토를 넘어 실행으로 나아가야 할 때인 만큼, 경기도가 수의계약 전환 가능성을 포함한 구체적인 대안을 신속히 마련하고 후속 절차에도 적극적으로 나서주길 바란다”고 강조했다.끝으로 이대한 의원은 “신도시의 완성은 주택 공급만으로 이뤄지는 것이 아니라 주민들의 일상과 연결되는 교통망이 함께 갖춰질 때 비로소 가능하다”며 “건설교통위원회 위원으로서 경기도 및 관계 기관과 긴밀히 협력하고 사업 추진 상황을 지속적으로 점검해 시민들의 오랜 기다림이 조기 착공이라는 가시적인 성과로 이어질 때까지 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.류정임 리포터