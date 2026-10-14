우현욱 경기도의원, 사회복지종사자 처우개선 간담회… “자긍심 갖고 일할 수 있도록 지원 힘쓸 것”

13일 경기도의회에서 경기도·용인시사회복지사협회와 사회복지종사자 처우개선 정책간담회

2차 추경 복지예산 감액에 “아쉬움 커… 내년 본예산은 더 챙기겠다”

현장 “처우개선비 10년째 동결… 웰빙보조비·장기근속비 끊기면 타 지역으로 인력 유출 우려”

이미지 확대 ▲ 정책간담회 단체 기념촬영(사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 정책간담회(사진=경기도의회)

세줄 요약 경기도의회서 사회복지종사자 처우개선 간담회 개최

처우개선비 10년 동결, 예산 반영 불확실성 제기

건강검진비 지원과 사각지대 해소 필요성 공감

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경기도의회 보건복지위원회 소속 우현욱 의원(더불어민주당, 용인10)은 지난 13일 경기도의회 예담채에서 경기도사회복지사협회 및 용인시사회복지사협회와 공동으로 사회복지종사자 처우개선 정책간담회를 개최하고 현장의 목소리를 경청했다. 이날 간담회에는 박찬수 경기도사회복지사협회장과 김전호 용인시사회복지사협회장을 비롯해 용인시 사회복지사들이 참석해 처우개선 정책과제를 논의했다.우 의원은 간담회에 앞서 전날 처리된 제2회 추가경정예산을 언급하며 아쉬움을 나타냈다. 우 의원은 “보건복지위원회 위원들이 복지예산을 살리려고 끝까지 노력했지만 다 지켜내지 못해 아쉬움이 크다. 앞으로 더 챙기겠다”며 “다가오는 내년도 본예산만큼은 꼭 지켜내자고 보건복지위원들과 뜻을 모으는 데 힘쓰겠다”고 말했다.이어서 협회 측은 그동안 처우개선을 위해 추진해 온 경과와 함께 현재 논의되고 있는 주요 과제들을 공유했다. 종사자 처우개선비는 지난 2017년부터 월 5만원 선에 묶여 어느덧 10년째 동결 상태이며, 올해 새롭게 도입된 웰빙보조비와 장기근속비 역시 내년 예산에 계속 반영될지 여부가 불투명한 상황이다. 이와 함께 노인장기요양기관에 소속된 사회복지사 등 약 1만 2000명에 달하는 인원은 여전히 처우개선비 지급 대상에서 제외되어 있는 실정이다.이어진 현장 목소리 청취 시간에서는 예산 지원이 중단될지 모른다는 불안감이 집중적으로 제기됐다. 한 참석자는 지원이 끊어지면 더 나은 처우를 제공하는 다른 지역으로 떠나는 젊은 사회복지사들이 꽤 많다고 분위기를 전했다. 또 다른 참석자는 거주 시군에 따라 지원 여부가 제각각인 사회복지사 건강검진비용을 일괄적으로 지원해 줄 것을 건의했다.우 의원은 건강검진비 지원 제안에 공감했다. 우 의원은 “현장에서 일하는 분들이 건강해야 장애인과 어르신을 제대로 돌볼 수 있다”며 “웰빙보조비와 장기근속비도 중요하지만, 건강검진처럼 종사자가 직접 체감할 수 있는 처우개선 방안도 의미가 있다”고 말했다.이어 “현장의 목소리를 듣지 않으면 무엇이 필요한지 알 수 없다”며 “앞으로도 요구하는 바를 계속 이야기해 달라”고 당부했다.끝으로 우현욱 의원은 “여러분이 있기에 사회적 약자들이 이 사회에서 함께 살아갈 수 있다”며 “경기도에서 일하는 사회복지사들이 보다 자긍심을 가지고 업무에 임할 수 있도록 처우개선과 지원에 더 힘쓰겠다”고 밝혔다.류정임 리포터