조명자 경기도의원, 수원시 어린이집협의회와 정담회 개최

“보육교사 처우 개선·현장 중심 보육정책 마련해야”

보육교사 처우 개선·어린이집 외국인 아동 지원예산 문제 등 애로사항 청취

이미지 확대 ▲ 지난 12일 도의회 건설교통위원회 소회의실에서 수원시 어린이집협의회와 만난 조명자 의원(사진=경기도의회)

세줄 요약 수원시 어린이집협의회와 보육 현안 정담회 개최

0세아반 비율 조정, 인건비 현실화, 대체인력 논의

외국인 아동 지원 격차와 공공어린이집 기준 점검

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경기도의회 건설교통위원회 조명자 의원(더불어민주당, 수원10)은 지난 12일 도의회 건설교통위원회 소회의실에서 수원시 어린이집협의회와 만나 보육현장의 생생한 목소리를 듣고, 교사들의 처우를 향상하며 관련 지원 제도를 보완하기 위한 방안을 심도 있게 논의했다.이날 열린 정담회에서는 0세아반의 교사 대 아동 비율 조정을 위한 인건비 현실화 및 교사 수급 대책, 외국인 아동 보육료 지원금의 격차 해소, 그리고 공동주택 단지 내 공공어린이집 설치 기준의 합리적 개선 등 현장에서 겪고 있는 다양한 애로사항과 제도적 보완의 필요성이 집중적으로 다뤄졌다.조명자 의원은 “0세아반 교사 비율 확대는 아이들에게 더 나은 보육환경을 제공하기 위한 조치인 만큼, 교사 인건비 증액과 처우 개선이 함께 이뤄져야 한다”며 “보육교사들의 대체인력 수급까지 어려운 상황에서 교사들이 안정적으로 근무할 수 있도록 실효성 있는 지원 방안을 마련해야 한다”고 강조했다.외국인 아동 보육료 지원과 관련해서는 “어린이집은 월 15만원, 유치원은 월 35만원으로 지원에 차이가 있는 것은 문제가 있다”며 “이용 시설에 따른 지원 격차를 줄여 외국인 아동도 안정적인 보육환경에서 성장할 수 있도록 제도를 개선할 필요가 있다”고 말했다.한편, 조 의원은 지난 8일 경기도청 앞에서 열린 어린이집연합회 집회에서도 어린이집 보육예산 27억원 전액 복원 촉구에 뜻을 함께했다. 조 의원은 “아이들의 건강한 성장과 보육교사들의 안정적인 근무환경을 위한 예산은 결코 양보할 수 없는 예산”이라며 “보육예산은 아이들의 보육환경과 교직원의 처우를 지키기 위한 필수적인 예산으로, 27억원 전액이 복원될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝힌 바 있다.류정임 리포터