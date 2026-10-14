임창열 경기도의원, 교문중학교 학생들과 소통...작은 실천이 지역사회 변화의 시작

세줄 요약 교문중 학생들, 경기도의회 청소년의회교실 참여

본회의장 견학·모의의회로 지방자치 체험

임창열 의원, 주민 의견 경청과 토론 강조

이미지 확대 ▲ 13일 경기도의회 본회의장에서 열린 ‘2026년 제34회 청소년의회교실’에서 임창열 도의원과 구리 교문중학교 참가 학생들이 현수막을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 13일 경기도의회 본회의장에서 열린 청소년의회교실에서 교문중학교 학생이 발언대 앞 임창열 도의원에게 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 임창열 경기도의회 의원이 13일 청소년의회교실에 참석한 구리 교문중학교 학생들에게 도의원의 역할과 의정활동 경험을 설명하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 도시환경위원회 임창열 의원(더불어민주당, 구리2)이 구리 교문중학교 학생들과 만나 풀뿌리 민주주의의 가치와 청소년 자치활동의 의의를 공유했다.임창열 의원은 13일 경기도의회 본회의장에서 개최된 ‘2026년 제34회 청소년의회교실’에 자리해 일일 도의원으로 참여한 교문중 학생들을 격려하고 질의응답 시간을 가졌다.청소년의회교실은 학생들이 지방의회의 고유 권한과 역할을 현장에서 체험하며 의정활동 전반을 익히도록 기획된 교육 프로그램이다. 이날 참가 학생들은 경기도의회 본회의장 견학을 시작으로 지방자치 관련 OX 퀴즈, 도의원과의 만남, 모의의회에 이르기까지 다채로운 일정을 소화했다.실제 회의 방식으로 진행된 모의의회에서 학생들은 청소년 범죄 대책을 핵심 의제로 다뤘다. 자유발언에 이어 ‘촉법소년 연령 하향 조례안’과 ‘보호처분 대상자의 보호자 교육 강화 조례안’을 안건으로 상정하고 제안설명, 찬반토론, 표결 등 의회 고유의 안건 심의·의결 절차를 직접 밟았다.임창열 의원은 학생들과의 질의응답에서 도의원의 역할과 의정활동 경험을 소개하고, 지역 현안 해결을 위해 주민의 목소리를 듣고 다양한 의견을 조율하는 과정의 중요성을 설명했다.임 의원은 “지역사회의 변화는 함께 해결 방법을 찾아가는 과정에서 시작된다”며 “학생자치회 활동을 통해 친구들의 다양한 의견을 듣고 학교의 문제를 개선하려는 노력 역시 소중한 사회참여 경험”이라고 말했다.이어 “의정활동에서도 주민들의 목소리를 듣고 지역의 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있다”며 “이를 위해 ▲구리소방서 이전을 위한 대책 마련 촉구 ▲GH 구리시 이전을 위한 관계기관 협의 ▲구리토평2 공공주택지구 자족용지 확대 및 자족기능 강화 필요성 제기 ▲왕숙천 퇴적물 제거를 통한 장마철 수해 예방 ▲구리지역 학교 체육관 건립 및 노후 교육시설 개선 등 주민들의 일상과 밀접한 지역 현안에 지속적으로 관심을 기울여 왔다”고 설명했다.아울러 임창열 의원은 “서로 다른 생각을 존중하고 충분한 대화와 토론을 통해 합리적인 해결책을 찾아가는 것이 중요하다”며 “오늘의 의회 체험이 학생들에게 자신의 의견을 표현하고 공동체의 문제를 함께 고민하는 계기가 되기를 바란다”고 당부했다.끝으로 임창열 의원은 “청소년들의 생각과 목소리가 학교와 지역사회의 긍정적인 변화를 이끄는 중요한 출발점이 될 수 있다”며 “앞으로도 학생들의 의견에 귀 기울이고, 안전하고 쾌적한 환경에서 꿈을 키워갈 수 있도록 지속적인 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.양승현 리포터