김영수 경기도의원, 반월동 동시다발 공사 속 ‘학생 통학로 안전’ 챙긴다

세줄 요약 반월동 대형 공사 속 통학 안전 점검

학부모와 버스정류장·공사현장 동행 확인

차량 동선 분리·안전시설 확충 논의

이미지 확대 ▲ 김영수 경기도의회 의원이 13일 화성시 반월동 반월도서관 건립 공사 현장 인근에서 학부모들과 보행로를 걸으며 통학로 안전 실태를 점검하고 있다. (사진=경기도의회)

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대규모 공사가 잇따르고 있는 화성시 반월동 일대에서 학생들의 보행 안전과 통학 환경을 확보하기 위한 현장 점검이 진행됐다.경기도의회 기획재정위원회 김영수 의원(더불어민주당, 화성8)은 13일 지역 학부모들과 함께 화성시 반월고등학교 인근 버스정류장과 반월도서관 건립 공사 현장을 차례로 찾아 안전 실태와 교육 여건을 점검했다.현재 반월동 일원에는 반월도서관 신축 공사와 함께 동탄인덕원선 연장선 사업 등 대형 사회간접자본(SOC) 공사가 동시에 추진되고 있다. 이에 따라 덤프트럭 등 대형 공사 차량의 통행이 잦아지고 인근 도로가 일부 통제되면서 인근 학생들의 통학로 안전사고에 대한 학부모들의 우려가 커져 왔다.이날 김 의원은 학부모들과 반월고 정문 주변 버스정류장 등을 도보로 이동하며 보행 동선, 대중교통 이용 여건, 교통안전 시설물 배치 상태 등을 세심히 살폈다. 앞서 김 의원은 반월동 주민들의 대중교통 접근성을 높이기 위해 공항버스 노선 확충을 강력히 건의하는 등 지역 교통·교육 현안 해결을 위한 의정 활동을 이어왔다.현장을 둘러본 김영수 의원은 “도서관 건립과 동탄인덕원선 연장 등 여러 현안 사업이 한꺼번에 진행되고 있는 만큼, 공사로 인한 학생들의 안전사고 예방이 무엇보다 최우선되어야 한다”고 강조했다.이어 “학생들이 매일 오가는 시설은 안전과 편의가 핵심”이라며 “학부모님들의 우려를 덜고, 우리 아이들이 안심하고 통학하며 쾌적하게 학습·문화시설을 누릴 수 있는 환경을 만드는 데 온 힘을 쏟겠다”고 덧붙였다.김 의원은 이날 현장에서 도출된 문제점을 토대로 관계 행정기관 및 시공사 측과 협의에 나설 방침이다. 특히 공사 구간 주변 안전관리 강화, 학생 보행로와 공사 차량 동선 분리, 신호기 및 펜스 등 교통안전 시설물 확충 방안을 집중적으로 논의해 실효성 있는 대책을 마련할 계획이다.김 의원은 이날 현장 점검에서 개선 필요 사항들을 확인해 구체적인 통학로 안전 대책을 마련할 계획이다. 특히 공사 구간 주변의 안전, 보행 동선 분리, 교통안전 시설물 확충 방안 등을 관계기관과 적극적으로 협의해 나갈 예정이다. 이번 현장 행보를 통해 화성 지역 학생들에게 더욱 쾌적한 교육·문화 환경이 제공되는 것은 물론, 학부모와 주민 모두가 안심할 수 있는 지역 사회 안전망이 한층 공고해질 것으로 기대된다.양승현 리포터