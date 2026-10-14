백승기·이주현 경기도의원, 동신산단 관련 주민 의견청취

세줄 요약 동신 일반산단 관련 주민대책위와 정담회 개최

개발 과정 불안·고충 전달, 의회 관심 요청

의원들, 지속적 소통과 현안 검토 약속

이미지 확대 ▲ 백승기·이주현 경기도의원이 13일 경기도의회 안성상담소에서 동신 일반산업단지 주민대책위원회 관계자들과 둘러앉아 현안 의견을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 안성 지역구 도의원들이 동신 일반산업단지 조성에 따른 주민들의 고충과 우려를 경청하고 해법 마련에 착수했다.경기도의회 백승기 의원(더불어민주당, 안성2)과 이주현 의원(더불어민주당, 안성1)은 지난 13일 경기도의회 안성상담소에서 동신 일반산업단지 주민대책위원회 관계자들과 만나 정담회를 갖고 지역 당면 현안을 집중 논의했다.이번 자리는 동신 일반산업단지 추진 과정에서 대두된 현안과 주민들의 불안 요소를 면밀히 공유하고, 원만한 해결 방안을 함께 찾기 위해 성사됐다.정담회에서 주민대책위원회 측은 개발 추진으로 인해 주민들이 겪고 있는 실질적인 어려움과 우려 사항을 가감 없이 전달했다. 아울러 사업이 진행되는 과정 전반에 실거주 주민들의 목소리가 충분히 수렴되고 반영될 수 있도록 의회 차원의 적극적인 관심과 노력을 요청했다.이에 백승기 의원과 이주현 의원은 대책위의 건의를 경청한 뒤, 대규모 산업단지 조성 사업일수록 지역사회의 의견을 세심히 살피는 과정이 필수적이라는 데 공감대를 형성했다. 두 의원은 사업 추진 과정에서 지역 주민과의 지속적이고 투명한 소통이 핵심 과제임을 확인하며, 이날 전달된 주민 의견과 주요 현안을 면밀히 검토하겠다고 밝혔다.백승기 의원과 이주현 의원은 “지역 발전을 위한 사업이라 하더라도 그 과정에서 주민들의 목소리를 충분히 듣고 우려 사항을 세심하게 살피는 것이 중요하다”며 “주민들의 의견이 관련 정책과 사업 추진 과정에서 충분히 검토될 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 소통해 나가겠다”고 말했다.이어 “앞으로도 지역 주민들과의 소통을 통해 현장의 목소리를 의정 활동에 반영하고, 지역사회와 상생할 수 있는 방안을 찾기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.양승현 리포터