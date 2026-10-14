김귀근 경기도의원, 공동주택 지하주차장 화재대응 훈련 참관...주민 불안 해소 위한 현장 대응력 강화 중요

세줄 요약 군포 아파트 지하주차장 화재대응 합동훈련 참관

전기차 화재·주민 대피·차량 이송 절차 점검

현장 중심 안전체계와 민관 협력 강화 강조

이미지 확대 ▲ 14일 군포시 삼익소월아파트에서 열린 ‘공동주택 전기차 화재대응 현지적응훈련’을 마친 뒤 김귀근 경기도의회 의원과 소방대원, 민간 전문업체 관계자, 지역 주민들이 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲ 김귀근 경기도의회 의원이 14일 군포소방서 주관으로 실시된 공동주택 지하주차장 화재대응 훈련 현장에서 훈련 참가 대원들을 격려하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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공동주택 지하주차장 내 전기차 화재 등 복합 재난에 맞서 도민 불안을 해소하고 신속한 초동 대처 능력을 키우기 위한 실전형 합동훈련이 전개됐다.경기도의회 안전행정위원회 김귀근 의원(더불어민주당, 군포4)은 14일 군포시 삼익소월아파트 지하주차장에서 진행된 ‘공동주택 지하주차장 화재대응 합동훈련’에 참석해 화재 진압 및 대피 체계를 살피고 민관 협력의 중요성을 피력했다.이번 훈련은 공동주택 지하주차장에서 차량 화재가 발생해 주민 대피와 차량 이동이 필요한 상황을 가정해 진행됐다. 군포소방서와 민간 전문업체 등이 참여해 화재 상황 전파와 주민 대피 유도, 소방대 현장 진입, 전문장비를 활용한 차량 이송 등 실제 재난 상황에 필요한 대응 절차를 점검했다.김귀근 의원은 훈련 현장을 살펴보며 소방대와 민간 전문인력 간 역할 분담, 지하주차장 내 장비 활용 가능성, 신속한 차량 이동을 위한 협력체계 등을 확인했다.특히 최근 전기차 화재에 대한 사회적 우려가 이어지는 가운데, 다수의 주민이 거주하는 공동주택은 지하주차장 화재 발생 시 연기 확산과 대피 지연 등으로 인명 피해가 커질 수 있어 각별한 대비가 필요하다고 강조했다.김귀근 의원은 “경기도가 전기차 화재 예방과 공동주택 소방시설 보강 등 다양한 안전대책을 추진하고 있지만, 지하주차장 화재에 대한 주민들의 불안은 여전히 남아 있다”며 “특히 공동주택은 주민들의 일상생활과 직결된 공간인 만큼 화재 예방뿐 아니라 실제 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 현장 중심의 안전체계를 갖추는 것이 중요하다”고 말했다.이어 “지하주차장은 공간적 특성상 소방대의 접근과 화재 차량 이동에 어려움이 있을 수 있어 소방기관과 민간 전문업체, 공동주택 관리주체 간 유기적인 협력이 필수적”이라며 “오늘과 같은 실전형 합동훈련이 확대돼 주민들이 체감할 수 있는 안전대책으로 이어져야 한다”고 밝혔다.끝으로 김귀근 의원은 “경기도의회 안전행정위원회 위원으로서 도민의 생명과 안전을 지키는 소방 대응체계가 현장에서 제대로 작동하는지 지속적으로 살펴보겠다”며 “첨단 소방장비의 현장 활용도를 높이고 공동주택 특성에 맞는 화재 대응 역량을 강화할 수 있도록 의회 차원에서도 필요한 지원과 제도 개선에 힘쓰겠다”고 강조했다.양승현 리포터