손성익 경기도의원, 파주시어린이집연합회와 보육예산 및 장애아동 학습권 강화 방안 논의

이미지 확대 ▲경기도의회 교육행정위원회 손성익 의원이 14일 도의회 파주상담소에서 파주시 어린이집연합회 임원진들과 보육예산 및 장애아동 학습권 보장을 위한 정담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육행정위원회 손성익 의원(더불어민주당, 파주3)이 파주 지역 보육 현안을 살피고 장애아동의 실질적인 학습권 보장을 위한 제도적 지원 방안 모색에 나섰다.손성익 의원은 지난 14일 경기도의회 파주상담소에서 파주시 어린이집연합회 회장 및 임원진들과 정담회를 열고, 2027년도 보육 예산과 유치원 수급 및 특수교육 여건 개선 방안을 중점적으로 논의했다.이날 정담회에서 파주시어린이집연합회 측은 2027년도 보육 예산 편성 방향과 병설·단설 유치원 수급 계획에 대한 현장의 목소리를 전달했다. 특히 장애아동의 실질적인 학습권 보장을 위해 유치원 내 특수학급을 확대해 줄 것을 건의하며, 현장에서 겪고 있는 특수학급 교사 수급의 어려움과 인력 지원 부족 문제를 집중적으로 토로했다.이에 대해 손성익 의원은 “유치원 및 보육 현장의 특수학급 부족 현황과 교사 수급 문제의 엄중함에 깊이 공감한다”며 “경기도의회 교육행정위원회 상임위 차원에서 파주 지역 내 특수학급 설치 현황과 부족한 실태를 면밀히 파악하여, 장애아동의 학습권이 차별 없이 보장받을 수 있도록 실효성 있는 제도 개선과 예산 지원 방안을 검토하겠다”고 강조했다.양승현 리포터