경기도의회 전통식품 연구회, “경기 전통식품의 가치를 지역경제 성장으로”

세줄 요약 경기 전통식품 경쟁력 강화 위한 현장 행보

한가원서 생산·유통 점검, 애로사항 청취

지역농산물 활용·판로 확대 정책과제 발굴

이미지 확대 ▲경기도의회 전통식품 산업 육성 연구회 최종현 회장과 참석 의원들이 13일 한과문화박물관 한가원에서 연구용역 착수보고회 및 현장 방문을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲도의원들이 한과문화박물관을 찾아 전통식품 제조 시설과 전시물을 둘러보며 관계자의 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 의원연구단체인 ‘경기도 전통식품 산업 육성 연구회’가 경기 전통식품의 고유한 가치를 재조명하고 지역경제 성장으로 잇기 위한 본격적인 정책 행보에 나섰다.「경기도 전통식품 산업 육성 연구회」(회장 최종현 의원, 더불어민주당, 수원7)는 한과문화박물관 한가원에서 경기 전통식품 산업의 경쟁력 강화 방안을 모색하기 위한 현장 행사를 개최했다. 이번 자리는 도내 전통식품의 생산과 유통 현황을 살피고, 현장의 애로사항을 청취하여 지역농산물 활용 확대 및 판로 개척 등 실효성 있는 정책 과제를 발굴하고자 마련됐다.이날 행사에는 최종현 회장을 비롯해 김창식 기획재정위원장(남양주5), 김성수 교육행정위원장(안양1), 이병숙(수원12)·황은화(안산7)·김승기(남양주3)·안시현(동두천1)·이영봉(의정부2)·서혜진(비례)·장경임(비례)·최미금(비례) 의원 등 11명이 참석했다.참석 의원들은 전통식품 생산 과정을 살펴보고, 전통식품의 문화적·산업적 가치를 확인했다. 아울러 전통기술 보존과 함께 지역농산물 활용, 상품 개발, 판로 확대 등 산업 활성화를 위한 정책적 지원 필요성을 함께 고민했다.이어 진행된 연구용역 착수보고회에서 배인영 극동대학교 교수는 ‘K-푸드의 뿌리, 경기 전통식품’을 주제로 연구 방향과 추진계획을 설명했다.이번 연구는 지역농산물 조달부터 전통식품 생산·가공, 품질·인증, 유통·판로, 기능 전승까지 산업 전반의 문제점을 분석하고 개선방안을 마련하는 데 중점을 둔다. 특히 식품명인과 생산업체, 농업인, 유통 관계자 등의 의견을 반영해 정책과제와 시범사업 기본설계를 도출하고, 조례 제·개정에 필요한 제언을 제공할 계획이다.최종현 회장은 “전통식품은 우리 고유의 문화와 기술이 담긴 소중한 자산이자 K-푸드의 경쟁력을 뒷받침하는 산업”이라며 “전통의 가치를 지키는 동시에 지역농산물 소비 확대와 새로운 판로 개척으로 이어질 수 있도록 성장 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.이어 “경기도의회 의원들이 함께 현장의 목소리를 듣고 실질적인 지원방안을 모색하고 있다는 점에서 의미가 크다”며 “연구 결과가 보고서에 머무르지 않고 경기도의 사업과 예산, 조례 등 구체적인 정책으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.연구회는 앞으로도 현장 관계자들과의 소통을 지속하며 연구 결과를 다각도로 검증·보완하고, 전통식품 산업의 경쟁력 강화가 생산자 소득 증대와 지역경제 활성화라는 선순환으로 이어질 수 있도록 실효성 있는 정책 대안을 완성해 나갈 계획이다.양승현 리포터