메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

안시현 경기도의원, 동두천소방서 ‘명예소방서장’ 위촉

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-10-15 16:31
입력 2026-10-15 16:31
세줄 요약
  • 동두천소방서 1일 명예소방서장 위촉
  • 구조·구급 장비와 전기차 화재 장비 참관
  • 경로당 방문해 안전 점검과 예방 활동
이미지 확대
▲경기도의회 문화체육관광위원회 안시현 의원이 14일 동두천소방서 집무실에서 명예소방서장 위촉 관련 서류를 결재하고 있다 (사진=경기도의회)
▲경기도의회 문화체육관광위원회 안시현 의원이 14일 동두천소방서 집무실에서 명예소방서장 위촉 관련 서류를 결재하고 있다 (사진=경기도의회)


경기도의회 문화체육관광위원회 안시현 의원(더불어민주당, 동두천1)이 지난 14일 동두천소방서 ‘1일 명예소방서장’으로 위촉되어 소방 행정 현장을 살피고, 지역 경로당을 방문해 현장 안전 컨설팅 활동을 펼쳤다.

이날 위촉식에는 소방공무원과 의용소방대장 등 50여 명이 참석해 자리를 빛냈다. 위촉장을 건네받은 안시현 의원은 소방서의 주요 현안 및 업무 보고를 청취한 뒤, 각종 구조·구급 장비와 전기차 화재 진압 장비 등의 시연 과정을 참관했다. 이 자리에서 일선 소방대원들의 노고를 따뜻하게 격려하며 현장에서 겪는 고충과 애환을 경청했다.

이어 안 의원은 생연2동, 상패동, 송내동 등에 위치한 관내 경로당들을 직접 방문해 소방서 관계자들과 함께 화재감지기를 설치하고 소화기를 전달하는 등 화재 예방 활동을 벌였으며, 시설 전반의 안전 여건을 꼼꼼히 점검했다.

이미지 확대
▲안시현 의원이 동두천소방서 대원들과 함께 소방차량 및 진압 장비 시연을 참관하며 현장을 점검하고 있다 (사진=경기도의회)
▲안시현 의원이 동두천소방서 대원들과 함께 소방차량 및 진압 장비 시연을 참관하며 현장을 점검하고 있다 (사진=경기도의회)


안시현 의원은 “소방관들이 최일선에서 마주하는 어려움과 지역의 안전 실태를 직접 체험할 수 있는 매우 뜻깊은 시간이었다”며 “경로당을 비롯한 생활 속 안전 취약 요소를 세심하게 살피고 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.


박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다
서울시의회 바로가기
thumbnail - 박무영 서울시의원, 데이터센터로부터 주민 생활환경 지킨다

아울러 “현장에서 헌신하는 소방공무원과 의용소방대원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “현장의 생생한 목소리가 실효성 있는 안전 정책과 의정활동에 적극 반영될 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 덧붙였다.

양승현 리포터
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
안시현 의원이 위촉된 직책은 무엇인가요?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기