조병진 경기도의원, 북부유아체험교육원 찾아 유아 체험교육 현장 점검
수정 2026-10-15 17:18
입력 2026-10-15 17:18
세줄 요약
- 북부유아체험교육원 시설·운영 실태 점검
- 유아 눈높이 체험교육 현장 교직원 격려
- 교사 인력 운용·처우 개선 과제 논의
경기도의회 교육기획위원회 조병진 의원(더불어민주당, 의정부4)이 지난 13일 경기도교육청북부유아체험교육원을 찾아 주요 시설 및 프로그램 운영 실태를 점검하고 현장 교직원들의 의견을 청취했다.
이날 조병진 의원은 유아의 발달 수준과 눈높이에 맞춰 조성된 실내·외 체험시설 전반을 꼼꼼히 둘러봤으며, 경기 북부 지역 유아들을 대상으로 놀이 중심의 체험교육을 제공하는 데 힘쓰고 있는 교원 및 관계자들의 노고를 격려했다.
현장 소통 과정에서는 유아 체험교육의 안정적 운영을 뒷받침하기 위한 교사 인력 운용 방안과 근무 여건 개선 과제가 중점적으로 다뤄졌다. 조 의원은 교육원의 원활한 운영을 도모하고 교육활동의 질적 수준을 끌어올리기 위해서는 일선 교직원들이 교육 본연의 업무에 전념할 수 있는 환경을 조성해야 한다는 점에 깊이 공감했다.
조병진 의원은 “유아들에게 질 높은 체험교육을 제공하려면 이를 담당하는 교사들의 전문성과 안정적인 근무 여건이 뒷받침돼야 한다”며 “파견근무로 인한 급여상 불이익과 연수 기회 제한 등이 개선될 수 있도록 인력 운영 방식과 처우를 면밀히 살펴야 한다”고 강조했다.
이어 조 의원은 “경기도교육청북부유아체험교육원은 경기 북부 유아교육의 균형 있는 발전을 뒷받침하는 중요한 기관”이라며 “교사들이 교육활동에 전념하고 교육원이 지역사회에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 현장의 의견을 바탕으로 필요한 제도 개선 방안을 살펴보겠다”고 밝혔다.
양승현 리포터
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