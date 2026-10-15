한영수 경기도의원, 마을공동체 지원 예산 감소 따른 현장 애로 청취…“행감·본예산 심의서 꼼꼼히 살필 것”

세줄 요약 용인상담소서 마을공동체 예산 축소 애로 청취

도비 감소로 시비 매칭까지 줄어 사업 위축

행감·본예산서 지원 확대와 실태 점검 약속

이미지 확대 ▲경기도의회 한영수 의원이 15일 경기도의회 용인상담소에서 경기도마을공동체지원센터 및 용인시 마을공동체 관계자들과 정담회를 열고 현장의 애로사항을 청취하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 한영수 의원(더불어민주당, 용인1)이 15일 경기도의회 용인상담소에서 경기도마을공동체지원센터 및 용인시 마을공동체 관계자들과 정담회를 갖고, 마을공동체 지원 예산 축소에 따른 현장의 고충을 청취하며 향후 지원 방안을 논의했다.이날 정담회 자리에는 경기도마을공동체지원센터 신남균 센터장과 윤성희 선임매니저, 용인시 마을공동체지원센터 임현주 사무국장을 비롯해 일선 마을공동체 활동가 6명이 참석했다.정담회에서 경기도마을공동체지원센터 측은 경기도의 마을공동체 지원 예산이 해마다 줄어들면서 주민이 주도하는 공동체 활동과 지역사회 문제 해결 사업들이 위축되고 있다고 짚으며, 사업의 안정적 추진을 뒷받침할 예산 확보와 정책적 지원이 시급하다고 건의했다.함께 자리한 용인시 마을공동체지원센터 측 역시 마을공동체 지원사업이 도비와 시비를 매칭해 투입하는 구조로 운영되는 만큼, 도비가 줄어들면 연동된 시비까지 함께 삭감돼 전체 사업 예산 규모가 축소되는 어려움이 따른다고 토로했다. 이로 인해 일선 지역에서 펼치는 공동체 사업의 규모와 활동 반경까지 제약을 받고 있다며 경기도 차원의 안정적인 예산 뒷받침을 요청했다.아울러 경기도마을공동체지원센터 측은 마을공동체 활동이 단순한 보조금 지원사업에 그치지 않고 주민들의 자발적 참여를 이끌어내 지역사회에 경제적·사회적 가치를 만들어내고 있다는 점을 부각했다. 실제 마을공동체 사업 현장에는 지원 보조금의 약 2.9배에 달하는 주민들의 인적·물적 자원이 추가로 더해지는 것으로 분석돼, 마을공동체 지원이 지역사회의 변화를 견인하는 효율적인 사회적 투자라는 설명이다.참석자들은 마을공동체 활동이 주민 간 관계망 구축은 물론 돌봄과 환경 개선 등 여러 지역 현안 해결에 이바지하고 있는 만큼, 활동이 끊기지 않고 이어질 수 있도록 경기도 차원의 지원체계를 보강하고 관련 예산을 늘려 달라고 거듭 요청했다.이에 한영수 의원은 “마을공동체 활동은 주민들이 스스로 지역의 문제를 해결하고 이웃 간 관계를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있다는 점에서 지원의 필요성에 충분히 공감한다”고 말했다.이어 한 의원은 “도비 감소가 시·군의 예산 축소로 이어져 지역의 마을공동체 활동 전반에 영향을 미치고 있는 만큼, 소속 상임위원회인 경제노동위원회의 행정사무감사를 통해 관련 예산과 사업 운영 실태를 꼼꼼하게 살펴보겠다”며 “다가오는 본예산 심의 과정에서도 현장의 의견을 충분히 검토해 마을공동체 활성화에 필요한 예산이 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터