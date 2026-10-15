정석원 경기도의원, 옥정4중학교 신설 사업 자체투자심사 통과 환영

세줄 요약 옥정4중학교 신설, 자체투자심사 통과

2030년 3월 개교 목표, 22학급 규모 추진

과밀학급 해소와 학생 배치 개선 기대

이미지 확대 정석원 의원. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 정석원 의원(더불어민주당, 양주2)은 양주 옥정신도시 내 마지막 중학교인 (가칭)옥정4중학교 신설 사업이 지난 8일 경기도교육청 자체투자심사를 통과했다고 15일 밝혔다.신설되는 옥정4중학교는 인근에 연푸른초등학교와 옥정한신더휴 아파트가 자리한 양주시 옥정동 939번지 일원에 건립될 예정이다. 설립 계획에 따르면 일반학급 21학급과 특수학급 1학급을 합쳐 총 22학급 규모로 조성되며, 오는 2030년 3월 개교를 목표로 추진된다.그간 옥정신도시 일대에서는 옥정중, 옥빛중, 율정중 등 기존 학교를 중심으로 과밀학급 문제가 지속되면서 중학교 추가 설립을 요구하는 목소리가 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 3천660세대 규모의 옥정 대방 디에트르 아파트가 2030년 입주를 앞두고 있어 향후 증가할 학생 수요를 수용하기 위한 학생 배치 대책 마련도 당면 과제로 꼽혔다. 옥정4중학교가 계획에 맞춰 문을 열면 옥정중학군 내 학급당 학생 수는 27.8명 수준으로 낮아질 것으로 예상되며, 이에 따라 기존 중학교들의 과밀학급 해소와 지역 교육 환경 개선에 보탬이 될 전망이다.앞서 정석원 의원은 투자심사를 앞둔 지난 9월 16일 경기도교육청 학교설립과 및 동두천양주교육지원청 등 관계 실무진과 함께 옥정4중학교 설립 추진을 위한 실무 간담회를 진행했다. 당시 정 의원은 직전에 나온 실무심사 결과를 세부적으로 점검해 자체투자심사 통과를 위한 대응 전략을 모색하고, 관계 기관 간 긴밀한 협력 체계 마련을 당부한 바 있다. 정 의원은 이번 심사 통과가 정성호 국회의원을 비롯해 양주시청, 동두천양주교육지원청 등 관계 기관들이 옥정신도시 학생들의 교육 여건을 개선하고자 힘을 모은 결실이라고 설명했다.정 의원은 향후 이어질 후속 행정절차와 사업 진행 현황을 꼼꼼히 점검해 계획된 일정에 맞춰 학교 신설이 차질 없이 이뤄지도록 끝까지 살필 방침이다.정석원 의원은 “옥정4중학교 신설 사업이 첫 관문을 통과해 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 양주시 교육발전을 위해 더욱 노력하여 학생과 학부모님들께서 불편을 겪지 않도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.양승현 리포터