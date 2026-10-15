김인영 경기도의원, 경기도 건설국장에 ‘지방도 318호선 설성면 신필~대죽 도로건설공사’ 조속 추진 건의

세줄 요약 지방도 318호선·329호선 조속 추진 건의

의원·면장·주민 동석, 지역 숙원 전달

교통 수요 대응·균형발전 필요성 강조

이미지 확대 ▲김인영 의원이 14일 경기도청 배성호 건설국장 및 김일중 의원, 이은미 설성면장, 설성면 주민들과 함께 ‘지방도 318호선 설성면 신필~대죽 도로건설공사 조속 추진 기원’ 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 김인영 의원(더불어민주당, 이천2)이 지난 14일 경기도청 배성호 건설국장을 만나 지방도 318호선 설성면 신필~대죽 도로건설공사와 지방도 329호선 일죽~대포 간 도로건설공사의 조속한 추진을 건의했다.이날 면담 자리에는 김인영 의원과 김일중 의원, 이은미 설성면장을 비롯해 설성면 주민들이 동석해 지역사회의 뜻을 전달했다. 참석자들은 ‘지방도 318호선 설성면 신필~대죽 도로건설공사 조속 추진 기원’ 문구가 적힌 손팻말을 함께 들고 신속한 사업 진행을 촉구했다.김인영 의원은 “지방도 318호선과 329호선은 이천 주민들의 오랜 숙원사업인 만큼 조속히 착공될 수 있도록 경기도의 적극적인 관심과 지원을 부탁드린다”라며 “이천시 도의원으로서 두 사업에 지속적인 관심을 갖고, 주민들의 염원이 실현될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.이에 배성호 건설국장은 “주민들의 염원과 사업의 필요성을 잘 알고 있다”라며 “경기도가 역할을 다할 수 있도록 관심을 갖고 살펴보겠다”라고 답했다.한편, 지방도 318호선은 지방도 333호선과 국도 3호선을 잇는 이천 남부권의 주요 간선도로다. 주변에 국립호국원과 관광시설, 연구소, 군부대, 골프장 등이 들어서 있어 통행량이 지속적으로 증가하고 있으나, 도로 여건이 열악해 지역 주민들이 통행에 어려움을 겪어 왔다. 함께 건의된 지방도 329호선 일죽~대포 구간은 용인과 이천을 연결하는 동서축 지방도 도로망을 완성하는 노선으로 꼽힌다. 두 노선 모두 반도체 산업 성장에 따른 향후 교통 수요 증가에 대비하고 경기 남부권의 균형발전을 뒷받침할 주요 도로로 평가받고 있다.양승현 리포터