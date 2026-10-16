김미숙 경기도의회 부의장, 군포 상업시설·급경사지 안전점검... “도민 안전은 사전 예방이 최우선”

세줄 요약 군포 산본 로데오거리 전기·소방 안전점검 참여

급경사지 붕괴위험지역 스마트 감지체계 확인

사전 예방 중심 생활밀착형 안전관리 강조

이미지 확대 ▲경기도의회 김미숙 부의장이 15일 군포시 산본 로데오거리에서 경기도의회 김귀근 의원 및 관계자들과 함께 안전문화 캠페인을 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲경기도의회 김미숙 부의장을 비롯한 점검단과 소방·행정 관계자들이 15일 군포시 산본동 급경사지 붕괴위험지역에서 스마트 사면위험감지 알람시스템 운영 현황을 점검하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3)이 지난 15일 군포시 산본 로데오거리와 산본동 급경사지 붕괴위험지역을 찾아 상가밀집지역의 화재예방을 위한 안전문화 캠페인에 동참하고 재난취약지역 안전관리 실태를 점검했다.이날 현장점검에는 경기도의회 김귀근 의원(더불어민주당, 군포4)을 비롯해 경기도 김규식 안전관리실장, 군포시 강철하 안전환경국장, 조천묵 군포소방서장, 배성민 한국전기안전공사 경기서부지사 검사부장 등이 동행했다. 아울러 산본 로데오거리에서는 군포여성의용소방대와 군포안전보안관, 산본 로데오거리 상인회 관계자 등이 함께 참여해 전기·소방 안전사고 예방을 알리는 안전문화 캠페인을 펼쳤다.김미숙 부의장은 산본 로데오거리 일대를 돌며 상가밀집지역의 전기·소방 분야 화재위험 요소를 점검하고 관계기관과 함께 안전문화 캠페인을 전개했다. 특히 다중이용시설과 고시원 등 화재취약시설에 대한 사전 예방활동의 중요성을 짚으며, 상인과 시민들이 일상 속에서 안전수칙을 생활화할 수 있도록 관계기관이 지속적인 관심과 홍보를 이어가 달라고 당부했다.이어 김 부의장은 군포시 산본동 급경사지 붕괴위험지역으로 이동해 사면 안전관리 실태와 스마트 사면위험감지 알람시스템의 설치·운영 현황을 살폈다. 경기도는 해당 구역에 도비 5000만원을 투입해 사면 변위를 감지하는 센서 6개와 서버를 구축했으며, 기준치 이상의 변위가 감지될 경우 담당자에게 문자로 즉시 알리고 현장 확인을 거쳐 필요시 주민대피 조치를 취하도록 대응체계를 갖췄다.끝으로 김미숙 부의장은 “안전은 사고가 발생한 이후의 대응보다 위험요인을 미리 찾아 개선하는 예방행정이 우선되어야 한다”며 “앞으로도 경기도와 군포시, 관계기관과 긴밀히 협력해 재난취약지역과 생활현장의 안전 사각지대를 지속적으로 살피고, 도민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만드는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.양승현 리포터