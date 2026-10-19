정석원 경기도의원, 경기도교육청 정책기획관 면담...양주시 발전을 위한 교육혁신선도지역 선정 실무 논의

세줄 요약 양주시 교육혁신선도지역 선정 실무 협의

동두천양주교육지원청 분리 신설 건의

교육격차 해소와 정책 현장 안착 논의

이미지 확대 ▲정석원 의원(오른쪽 두 번째)이 16일 양주시청 및 동두천양주교육지원청 관계자들과 함께 경기도교육청 김경관 정책기획관을 만나 양주시 교육혁신선도지역 선정을 위한 실무 간담회를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 교육행정위원회 정석원 의원(더불어민주당, 양주2)이 지난 16일 양주시청 이창열 복지교육국장 및 담당 팀장, 동두천양주교육지원청 담당 장학사 등과 함께 경기도교육청 김경관 정책기획관을 만나 실무 간담회를 진행했다.양주시 교육발전을 뒷받침할 교육혁신선도지역 선정과 관련해 실무 차원의 협의를 나누고자 마련된 이날 간담회에서 정석원 의원과 양주시 관계자들은 양주시청과 동두천양주교육지원청이 현 교육감의 정책 방향에 발맞춰 긴밀하게 협력하고 있는 기초지방자치단체라는 점을 강조했다. 아울러 동두천양주교육지원청 분리 신설 현안도 주요 건의사항으로 함께 전달했다.정석원 의원은 양주시가 빠른 도시 성장을 거듭하는 과정에서 신도시와 농촌, 원도심 간 교육격차가 벌어지고 있다고 진단했다. 또한 관내 교육기반 사업의 상당 부분을 관외 지역에 의존하고 있어 학생과 학부모들이 겪는 불편이 적지 않다고 설명했다. 그러면서 양주시가 교육혁신선도지역으로 지정될 경우 독서와 스포츠, 예술, 인공지능(AI) 교육 등 경기도교육청의 핵심 정책들을 현장에 효과적으로 안착시키는 대표 사례가 될 수 있다고 강조했다.참석자들은 또 양주시가 도시와 농촌, 원도심이 공존하는 지역적 특성과 인구 구성을 지녀 작은 대한민국과도 같다고 짚으며 “양주시에서 교육격차 등 교육문제를 해결할 수 있다면 대한민국의 교육문제 해결에도 기여할 수 있을 것”이라고 뜻을 모았다.이에 김경관 정책기획관은 일선 교육현장에서 축적한 경험과 정책 실행 성과를 공유하며 양주시의 교육발전을 적극 뒷받침하겠다고 답했다.정석원 의원은 “앞으로도 양주 학생들이 지역 간 격차 없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 도교육청, 양주시, 교육지원청과 지속적으로 협력해 나가겠다”고 밝혔다.양승현 리포터