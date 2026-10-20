이대한 경기도의원, 남양주 학부모 타운홀 미팅 참석… “아이들의 꿈에 남부와 북부 경계 없어야”

이미지 확대 ▲이대한 의원(오른쪽 첫 번째)이 구리남양주교육지원청 대강당에서 열린 ‘2026 학부모 타운홀 미팅’에서 안민석 경기도교육감, 지역 학부모들과 함께 손팻말 퍼포먼스를 하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회 이대한 의원(더불어민주당, 남양주4)은 지난 19일 구리남양주교육지원청 대강당에서 열린 ‘2026 학부모 타운홀 미팅’에 참석해 지역 학부모들의 교육 현안을 청취하고, 경기북부 교육환경 개선을 위한 경기도교육청의 지원을 요청했다.이번 행사는 경기도교육청이 지역별 교육 현안에 대한 학부모들의 의견을 직접 듣고 소통하기 위해 마련한 자리다. 이날 미팅에는 이대한 의원을 비롯해 안민석 경기도교육감, 교육 관계자 및 지역 학부모들이 참석해 학교 교육환경과 지역별 교육 수요, 경기교육 발전 방향 등에 대해 다양한 의견을 나눴다.이 자리에서 이 의원은 경기북부의 교육시설과 여건이 경기남부에 비해 상대적으로 열악한 실정을 짚으며, 지역 간 교육격차 해소를 위한 도교육청의 관심과 지원을 당부했다. 이 의원은 “아이들이 어디에 살고 있느냐에 따라 누릴 수 있는 교육의 질이 달라져서는 안 된다”며, 경기북부 교육환경 개선이 단순한 시설 확충을 넘어 모든 학생에게 균등한 교육 기회를 보장하기 위한 과제임을 강조했다.아울러 남양주 오남읍 지역의 교육 현안에 대한 지원도 건의했다. 정서적 어려움이나 위기 상황에 놓여 보호와 휴식이 필요한 학생들이 안심하고 머물 수 있는 공간이 부족하다는 점을 제기하며, 학교 내 상담·휴식 공간 확충과 지역사회 보호시설 연계 등 촘촘한 지원체계 마련을 주문했다.또한 이 의원은 “교육격차는 교실과 시설의 차이에서 시작되지만, 결국 아이들이 꿈꿀 수 있는 기회의 차이로 이어질 수 있다”고 설명하며, 학교시설 개선과 교육프로그램 확대, 교육 취약 학생에 대한 지원이 균형 있게 이루어질 수 있도록 도교육청의 지속적인 관심을 요청했다.물리적 교육환경 및 제도적 지원과 더불어 가정과 학교가 협력하는 인성교육의 중요성도 언급됐다. 이 의원은 “학부모님들께서 바쁜 일상 속에서 자녀를 돌보고 교육하는 일이 쉽지 않으시겠지만, 모든 교육의 바탕에는 올바른 인성이 자리하고 있다”며 “아이들이 타인을 존중하고 배려하는 마음을 기를 수 있도록 가정에서도 예절과 인성교육에 조금 더 관심을 기울여 주시기를 부탁드린다”고 말했다. 이어 지식과 역량을 키우는 교육과 공동체 속에서 살아가는 태도를 배우는 인성교육이 조화를 이루어야 한다고 덧붙였다.끝으로 이 의원은 이번 타운홀 미팅에서 수렴된 학부모들의 의견이 지역 교육 현안의 실질적인 개선으로 이어지기를 기대한다고 밝혔다. 앞으로도 남양주를 비롯한 경기북부 학생들이 지역에 관계없이 양질의 교육을 받을 수 있도록 교육청 및 관계 기관과 긴밀히 협력하고, 현장에서 제기된 과제들이 정책과 예산에 반영될 수 있도록 지속적으로 점검해 나갈 계획이다.양승현 리포터