김현덕 경기도의원, 제10회 경기도사회복지사 체육대회 참석… 종사자 처우 개선 및 예산 회복 강조

세줄 요약 안산 와스타디움서 사회복지사 체육대회 참석

현장 종사자 격려와 화합·재충전 메시지 전달

처우 개선·예산 회복 필요성 강하게 강조

이미지 확대 ▲김현덕 의원(앞줄 가운데)이 16일 안산 와스타디움에서 열린 ‘제10회 경기도사회복지사 체육대회’에서 참석 내빈들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲16일 안산 와스타디움에서 열린 ‘제10회 경기도사회복지사 체육대회’에 참석한 도내 사회복지사들과 김현덕 의원 등 내빈들이 단체 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 보건복지위원회 김현덕 의원(더불어민주당, 비례)은 지난 16일 안산 와스타디움에서 열린 ‘제10회 경기도사회복지사 체육대회’에 참석해 도내 사회복지사들을 격려하고, 사회복지 종사자의 처우 개선과 안정적인 근무환경 조성의 중요성을 역설했다.이번 체육대회는 복지 일선에서 근무하는 도내 사회복지사들이 일상 업무에서 잠시 벗어나 체육활동을 통해 화합과 친목을 다지고, 상호 교류하며 재충전할 수 있도록 마련됐다.행사 현장을 찾은 김현덕 의원은 “늘 어려운 이웃의 곁에서 묵묵히 헌신하며 복지 현장을 지켜주시는 사회복지사 여러분께 깊이 감사드린다”며 “오늘만큼은 일상의 무거운 책임을 잠시 내려놓고 동료들과 마음껏 뛰고 웃으며 몸과 마음을 재충전하는 시간이 되길 바란다”고 인사를 건넸다.이어 “사회복지사들이 현장에서 흘리는 땀과 헌신은 경기도 복지의 든든한 버팀목”이라며 “사회복지사가 존중받고 안정적인 환경에서 일할 수 있어야 도민들에게 제공되는 복지서비스의 질도 높아질 수 있다”고 말했다.특히 김 의원은 최근 경기도의 사회복지사 처우 개선 관련 예산이 삭감된 상황에 우려를 표하며, 사회복지 종사자들의 사기 진작과 근로 여건 향상을 위한 정책적 지원이 뒷받침돼야 한다고 지적했다.이와 관련해 김 의원은 “사회복지사의 헌신에 걸맞은 처우를 보장하는 것은 단순히 종사자 개인에 대한 지원을 넘어 경기도 복지서비스의 지속성과 공공성을 지키는 일”이라며 “어려운 재정 여건 속에서도 사회복지 종사자의 처우 개선을 위한 예산만큼은 중요하게 다뤄져야 한다”고 밝혔다.끝으로 김 의원은 “사회복지사 여러분이 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이겠다”며 “삭감된 처우 개선 예산의 회복과 안정적인 근무환경 조성을 위해 경기도의회 차원에서 힘을 보태겠다”고 강조했다.양승현 리포터