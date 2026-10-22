서혜진 경기도의원, 안양 학부모 타운홀 미팅 참석… “실질적인 교육정책 개선에 힘쓸 것”

세줄 요약 안양 학부모 타운홀 미팅 개최, 교육현안 직접 청취

특수교육 보조인력·체험학습·AI 교육 등 건의

서혜진 의원, 정책·예산 반영 위한 지속 점검 약속

이미지 확대 ▲서혜진 의원(앞줄 오른쪽)이 21일 안양과천교육지원청 대회의실에서 열린 ‘2026 찾아가는 교육감실 학부모 타운홀 미팅’에 참석해 지역 학부모들과 손팻말 퍼포먼스를 하며 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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안양 지역 학부모들이 일선 학교 현장에서 겪는 교육 여건의 고충을 직접 청취하고, 특수교육 보조인력 확충부터 체험학습 활성화에 이르기까지 체감도 높은 경기교육 정책 대안을 모색하는 소통의 장이 열렸다.경기도의회 교육기획위원회 서혜진 의원(더불어민주당)은 21일 안양과천교육지원청 대회의실에서 개최된 ‘2026 찾아가는 교육감실 학부모 타운홀 미팅’에 참석해 안양시 학부모들의 다양한 교육현안 건의를 경청하고, 학교 현장의 실질적인 변화와 개선방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.경기도교육청이 주최한 이날 타운홀 미팅은 교육 수요자인 학부모들의 생생한 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 해법을 함께 찾기 위해 마련됐다. 행사장에는 서혜진 의원을 비롯한 경기도의회 의원들과 안민석 경기도교육감, 안양 지역 학부모 등 100여명이 자리를 함께하며 지역 교육 현안에 대한 높은 관심을 보였다.이날 자리에 참석한 학부모들은 자녀를 교육하며 체감한 구체적인 정책 과제들을 폭넓게 제시했다. 주요 건의 사항으로는 발달장애 학생의 학습권 보장을 위한 특수교육 및 보조인력 확대, 위축된 학생 현장체험학습의 안전한 활성화 방안, 학교 운동회 등 주요 교내 교육활동에 대한 학부모 참여 기회 확대, 미래 역량 강화를 위한 인공지능(AI) 교육 지원 확대, 기초학력의 근간이 되는 문해력 교육 강화 등 다방면의 현안과 개선책이 다뤄졌다.학부모들의 제언을 경청한 서혜진 의원은 현장 중심 교육행정의 중요성을 짚었다. 서 의원은 “교육 현장의 변화는 아이들을 가장 가까이에서 지켜보는 학부모님들의 생생한 목소리에서 시작된다”라며, “특수교육 보조인력 한 명, 체험학습 한 번이 어떤 아이에게는 학교생활의 질을 완전히 바꿔 놓는 문제인 만큼 가볍게 넘길 수 없는 과제”라고 말했다.이어 서혜진 의원은 “안양 학부모들이 체감하는 교육 여건의 격차를 좁히는 일이 도의원의 기본 역할”이라며 “교육기획위원회 위원으로서 오늘 제안된 의견들이 교육정책과 예산에 실질적으로 반영될 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 챙기겠다”고 밝혔다.양승현 리포터