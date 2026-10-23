김영희 경기도의회 교육기획위 부위원장, 교원 연구활동 지원 확대 및 지역 거점형 연구 활성화 추진

세줄 요약 교원 연구활동 지원체계 확대 논의

교육연구회 중심에서 포괄 지원 전환

지역 거점형 연구활동 제도화 강조

이미지 확대 ▲김영희 부위원장(가운데)이 22일 경기도의회 의원실에서 경기도교육청 교육역량과 관계자들과 정담회를 열고 교원 연구활동 지원 조례 전부개정 방향을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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교원의 전문성 신장을 위해 기존의 교육연구회 중심 지원체계를 폭넓게 확대하고, 학교 간 연계와 협력을 바탕으로 한 지역 거점형 연구활동의 제도적 지원 근거가 마련된다.경기도의회 교육기획위원회 김영희 부위원장(더불어민주당, 오산1)은 22일 도의회 의원실에서 경기도교육청 교육역량과 관계자들과 정담회를 열고, 교원 연구활동 지원체계 활성화 방안과 관련 조례의 전부개정 방향을 논의했다.이번 정담회는 현행 교육연구회 위주의 지원 틀에서 벗어나 일선 교원들의 다변화된 연구활동을 포괄적으로 뒷받침하고, 학교 간 협력을 기반으로 하는 지역 거점형 연구활동을 활성화하기 위해 마련됐다.자리에서 김 부위원장은 현재 교원 연구활동이 교육연구회와 전문적 학습공동체를 비롯해 각종 정책연구단, 교육과정 연구사업 등 다양한 형태로 이루어지고 있는 실정을 짚었다. 이에 따라 개별 사업마다 지원 조항을 지엽적으로 나열하기보다, 교원의 전문성 향상을 위한 연구활동 전반을 아울러 지원할 수 있도록 포괄적인 제도 설계가 필요하다고 제언했다.특히 개별 학교의 울타리를 넘어 지역 내 교원들이 교과목과 관심 분야를 중심으로 모여 함께 연구할 수 있는 지역 거점형 연구활동의 중요성을 역설하며, 이를 조례에 명확히 규정해 지속 가능한 지원이 이어지도록 해야 한다고 밝혔다.조례의 지원 범위 확대에 따른 집행부의 실무적 부담을 완화하기 위한 보완책도 다뤄졌다. 참석자들은 연구활동 지원계획을 관련 사업을 담당하는 소관 부서별로 수립할 수 있도록 규정을 정비하는 방안을 검토했다. 아울러 지원대상 선정 시 모든 연구활동에 공모·심사 절차를 획일적으로 적용하기보다, 개별 사업의 성격과 지원 필요성에 맞춰 공모·심사 방식과 일반 지원 방식을 탄력적으로 운영할 수 있도록 조례안을 조정하는 데 뜻을 모았다.김 부위원장은 “교원들의 연구활동은 전문성을 높이고 교육의 질을 향상시키는 중요한 기반”이라고 강조하며, 교원들이 자율적으로 연구에 매진하고 그 성과를 학교 현장과 지역사회에 확산할 수 있는 여건을 조성해야 한다고 말했다.끝으로 김 부위원장은 교육역량과 등 관계 부서의 의견을 면밀히 수렴해 조례안의 실효성을 높이고, 다각적인 교원 연구활동이 안정적으로 뒷받침될 수 있도록 조례 전부개정안을 구체화해 나갈 방침이다.양승현 리포터