권태익 경기도의원 ‘제1회 안산시 발달장애인 평생교육축제’ 참석… 평생교육 접근성 확대 강조

세줄 요약 안산 발달장애인 평생교육축제 참석, 축하 인사

배움의 기회 확대와 맞춤형 교육환경 필요 강조

현장 종사자·부모 헌신에 감사와 격려 전함

이미지 확대 ▲권태익 의원(앞줄 왼쪽에서 네 번째)이 23일 안산시 상록수 김연경체육관 대체육관에서 열린 ‘2026년 제1회 안산시 발달장애인 평생교육축제’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲권태익 의원이 23일 열린 ‘2026년 제1회 안산시 발달장애인 평생교육축제’에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 권태익 의원(국민의힘, 비례)이 안산 지역 발달장애인 평생교육 현장을 찾아, 장애로 인해 배움의 기회가 제한되지 않도록 특성과 수요를 반영한 평생교육 환경 조성의 중요성을 강조했다.권태익 의원은 23일 안산시 상록수 김연경체육관 대체육관에서 열린 ‘2026년 제1회 안산시 발달장애인 평생교육축제’에 참석해 축하 인사를 건네고, 발달장애인의 평생교육 활성화와 교육 기회 확대 필요성을 밝혔다.안산시발달장애인평생교육센터가 주관한 이번 행사는 안산시 관내 장애인복지관과 유관 시설을 이용하는 발달장애인을 비롯해 가족, 복지시설 종사자들이 한자리에 모여 배움의 경험을 공유하고 소통하기 위해 마련됐다.이날 축사에 나선 권태익 의원은 “평생교육은 단순히 지식을 배우는 것을 넘어 발달장애인들이 자신의 가능성을 발견하고, 지역사회 구성원으로서 당당하게 살아가는 데 중요한 역할을 한다”며 평생교육이 지닌 가치를 짚었다.이어 “발달장애인들이 배움의 기회를 이어갈 수 있는 것은 교육 현장에서 헌신하는 종사자들과 늘 곁에서 함께하는 부모님들의 노력 덕분”이라며 “어려운 여건 속에서도 교육과 돌봄에 힘써주시는 모든 분께 깊이 감사드린다”고 격려했다.장애인의 교육 소외를 막기 위한 맞춤형 여건 마련도 주문했다. 권 의원은 “장애가 있다는 이유로 배움의 기회가 제한되거나 교육에서 소외되는 일이 있어서는 안 된다”며 “발달장애인의 특성과 다양한 교육 수요를 고려한 평생교육 환경을 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.아울러 “경기도의원으로서 장애인과 사회적 약자들이 지역사회에서 차별 없이 교육받고, 배움을 통해 더 많은 기회를 얻을 수 있도록 현장의 목소리에 귀 기울이며 필요한 지원 방안을 살펴보겠다”고 약속했다.끝으로 권 의원은 “이번 축제를 준비해 주신 안산시발달장애인평생교육센터 김선정 센터장님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 발달장애인과 가족들이 지역사회에서 함께 배우고 성장할 수 있도록 지속적인 관심을 갖고 응원하겠다”고 전했다.양승현 리포터