오남석 경기도의원 “수출기업마다 다른 어려움, 지원도 달라져야”

세줄 요약 수출기업 현장 방문, 애로사항 청취

기업별 진출 방식 차이, 맞춤 지원 강조

협력 네트워크·사후관리 강화 주문

이미지 확대 ▲오남석 부위원장(왼쪽에서 두 번째)이 23일 열린 ‘경기도의원과 함께하는 수출기업 간담회’에서 기업 및 경기도경제과학진흥원 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲오남석 부위원장(왼쪽에서 두 번째)이 23일 수원시 소재 수출기업을 방문해 해외마케팅 지원사업을 점검하고 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 미래과학협력위원회 오남석 부위원장(국민의힘, 비례)이 도내 수출기업의 해외시장 진출 방식과 현장 여건에 맞춘 맞춤형 수출지원 정책 개편과 기업 간 협력 네트워크 구축의 필요성을 제기했다.오남석 부위원장은 23일 수원시 소재 수출기업 현장을 찾아 경기도 해외마케팅 지원사업의 운영 실태를 점검하고, 기업들이 해외 판로를 개척하는 과정에서 겪는 현실적인 애로사항을 청취했다.이번 현장방문은 경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 수행하는 해외마케팅 지원사업이 일선 기업 현장에서 어떻게 활용되고 있는지 확인하고, 수출기업들의 고충을 수렴해 실질적인 정책 개선방안을 모색하고자 추진됐다.오 부위원장은 기업 방문에 앞서 경과원 글로벌성장본부로부터 경기비즈니스센터(GBC) 운영, 해외전시회 참가 지원, 통상촉진단 파견 등 주요 해외마케팅 지원사업의 전반적인 추진 현황과 성과를 보고받았다.이어 방문한 기업 현장에서는 해외 진출 시 수반되는 인증 취득 비용 부담을 비롯해 해외 거래처의 신뢰도 검증, 복잡한 계약·통관 절차, 현지 사후관리 등 다각적인 현장 고충을 청취했다. 특히 단순 완제품 수출뿐만 아니라 기술이전 및 현지 생산 등 기업마다 해외시장에 진입하는 형태가 상이하다는 점을 중점적으로 살폈다.오 부위원장은 “기업마다 기술과 제품, 해외시장 진출 방식이 다른 만큼 필요한 지원도 다를 수밖에 없다”며 “현장에서 제기되는 다양한 어려움을 면밀히 살펴 수출지원 정책에 반영할 필요가 있다”고 강조했다.또한 도내 기업 간 상생 협력과 네트워킹의 중요성도 함께 짚었다. 오 부위원장은 “성장한 기업이 축적한 경험과 노하우를 성장 단계에 있는 기업들과 공유하고, 기업들이 서로 협력하며 성장할 수 있는 환경이 중요하다”며 “경기도 차원에서도 기업 간 교류와 협력을 활성화할 수 있는 방안을 고민해야 한다”고 밝혔다.아울러 “해외마케팅 지원사업도 단순한 전시회 참가나 수출상담에 그치지 않고, 기업들이 실제 해외시장 진출 과정에서 어떤 어려움을 겪고 있는지 지속적으로 살펴야 한다”며 정책의 현장 체감도와 체계적인 사후관리 강화를 주문했다.끝으로 오남석 부위원장은 “이번 방문은 개별 기업의 지원 문제를 넘어 경기도 수출기업들이 공통적으로 겪는 어려움을 살펴보는 자리였다”며 “현장에서 청취한 의견을 바탕으로 도내 기업들이 안정적으로 해외시장에 진출하고 성장할 수 있도록 제도적 개선방안을 검토하고, 2027년도 예산심사에도 반영할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.양승현 리포터