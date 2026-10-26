국은주 경기도의원 “동두천시 유일한 응급실 지켜야… 안정적 지원 필요성 강조”

세줄 요약 동두천 유일 응급실 운영난 점검

의료인력 구인난·적자 해소 지원 논의

도비·시비 분담 유지와 예산 확대 요청

이미지 확대 ▲국은주 의원이 22일 경기도의회 의정부상담소에서 동두천시보건소 관계자들과 만나 지역 내 유일한 응급실의 안정적 운영을 위한 지원방안을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 보건복지위원회 부위원장이자 예산결산특별위원회 위원인 국은주 의원(국민의힘, 비례)이 응급의료 취약지역인 동두천시의 의료 공백을 막기 위해 지역 내 유일한 응급실에 대한 안정적인 재정 지원과 도비 분담률 유지를 강조했다.국은주 의원은 지난 22일 경기도의회 의정부상담소에서 동두천시보건소 관계자들과 면담을 갖고, 취약지역 거점의료기관의 운영 실태와 현장 건의사항을 청취하며 안정적인 응급의료서비스 유지를 위한 지원방안을 논의했다.이번 면담은 동두천시에서 유일하게 응급실을 운영 중인 동두천중앙성모병원이 겪고 있는 의료인력 구인난과 운영 적자 등 현장의 고충을 점검하고, 내년도인 2027년도 지원 예산 편성 및 재원 분담 방안을 모색하고자 마련됐다.이날 동두천시보건소 관계자는 “지역 여건상 야간 응급실 근무의사를 확보하기 어렵고, 인건비 상승으로 병원의 운영 부담이 커지고 있다”며 “병원장들이 주간 진료와 야간 당직을 병행하며 응급실을 유지하고 있으나, 지속적인 운영을 위해서는 추가 의사 확보와 인건비 지원이 필요하다”고 보고했다.이어 “응급실은 이용 환자수뿐만 아니라 위급한 순간 즉시 진료받을 수 있는 의료 기반이라는 점에서 중요하다”며 “운영이 중단될 경우 주민들이 의정부 등 인근 지역으로 이동해야 하고, 주변 응급의료기관의 부담도 커질 수 있다”고 설명하며 재정 지원의 당위성을 피력했다.이를 위해 보건소 측은 “의사 인건비 부족분을 반영해 2027년도 운영비를 기존 8억원에서 10억원으로 늘리고, 장비비 4억원을 포함한 총 14억원의 지원 예산을 편성해 줄 것”을 건의했다. 아울러 “도비와 시비의 분담 비율을 현행 각 50%로 유지하고, CT 장비 구입비 잔여 분할납부액 4억원에 대한 지원을 지속해 줄 것”을 함께 요청했다.이에 국은주 의원은 “응급실의 365일 24시간 운영에 따르는 인력·재정 부담에 공감하면서, 시간대별 환자 이용 현황과 의료 인력 운영 실태, 인건비 산출 근거” 등을 면밀히 점검했다. 또한 “지역 내 유일한 응급실의 역할을 고려할 때 예산 삭감이나 지원 중단으로 응급의료 공백이 발생해서는 안 된다”고 밝혔다.이어 국 의원은 “도비·시비 분담 비율 유지의 중요성을 짚으며, 운영비 증액 요청에 대해서는 도와 시의 재정 여건 및 예산 심의 과정 등을 함께 고려해 살펴보겠다”는 입장을 전달했다.끝으로 국은주 의원은 “취약지역 주민들이 위급한 순간 필요한 진료를 받을 수 있도록 응급의료 기반을 유지하는 것이 중요하다”며 “관련 예산과 지원 방안을 지속적으로 검토하겠다”고 말했다.양승현 리포터